На Елагином острове стартует XII Фестиваль уличных театров

Как рассказали «Собака.ru» организаторы театрального фестиваля, свои «Маршруты» подготовили не только уличные артисты из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов страны, но и китайская труппа. Трехдневный смотр откроется масштабным театрализованным шествием, в котором могут принять участие бок о бок с артистами любой желающий. Традиционно первый фестивальный день 26 июля завершится показом главного спектакля на Большой площади — покажут постановку петербуржского театра «Вокруг» UNONA.L1-0BOV1o. Не удивляйтесь, увидите гигантских марионеток!