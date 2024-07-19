На Елагином острове стартует XII Фестиваль уличных театров

В течение 3 дней здесь пройдут 120 смотров спектаклей на 14 площадках в режиме нон-стоп! В этом году объединяющей темой стала цитата итальянского кинорежиссера Федерико Феллини «Вымысел – единственная реальность».
Как рассказали «Собака.ru» организаторы театрального фестиваля, свои «Маршруты» подготовили не только уличные артисты из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов страны, но и китайская труппа. Трехдневный смотр откроется масштабным театрализованным шествием, в котором могут принять участие бок о бок с артистами любой желающий. Традиционно первый фестивальный день 26 июля завершится показом главного спектакля на Большой площади — покажут постановку петербуржского театра «Вокруг» UNONA.L1-0BOV1o. Не удивляйтесь, увидите гигантских марионеток!
27 и 28 июля в рамках фестиваля можно увидеть постановки петербургских театров «Хор Дурацкого», «СоЛу», «Пэжо», «СоЛу», «Дрим тим», «Аспектр», «Комик-Трест», театральных команд Jump Energy и Moonlight Show, московского Театра Вкуса, «Эскизы в пространстве», Театральной компании МорэS, «Черный квадрат», театра клоунады «Микос» и Tinto Brass Band, челябинского музыкально-пластического театра «Аккорд» и мим-театра «Любжата», минского «ИнЖест» и других театров.
Узнать расписание спектаклей можно здесь.
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