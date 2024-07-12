Спектакль «Маскарад», первый показ которого состоится 6 сентября, станет одновременно первой премьерой в театральном сезоне и многообещающим стартом постановщика Сусанны Цирюк. Для нее это будет первая работа в качестве главного режиссёра Театра юного зрителя имени Брянцева. Кроме того, дата показа символично совпала с празднованием 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова, которое отмечается в этом году.

Нарратив постановки будет разворачиваться вокруг «мистического и ледяного Петербурга». Главные персонажи будут одеты в костюмы с историческим кроем XIX века с элементами стимпанк. Музыка, освещение и хореография подчеркнут сюрреалистичность происходящего. Художник-постановщик — Алексей Тарасов, дизайн костюмов — Жанна Усачева, свет — Ирина Вторникова. Автор пластического нарратива — Антон Дорофеев, композитор музыкального сопровождения — Василий Тонковидов.