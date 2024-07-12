Перефраз любимой пьесы театральных постановщиков о любви, ревности и коварстве светского общества станет первой премьерой 103-го сезона.
Спектакль «Маскарад», первый показ которого состоится 6 сентября, станет одновременно первой премьерой в театральном сезоне и многообещающим стартом постановщика Сусанны Цирюк. Для нее это будет первая работа в качестве главного режиссёра Театра юного зрителя имени Брянцева. Кроме того, дата показа символично совпала с празднованием 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова, которое отмечается в этом году.
Нарратив постановки будет разворачиваться вокруг «мистического и ледяного Петербурга». Главные персонажи будут одеты в костюмы с историческим кроем XIX века с элементами стимпанк. Музыка, освещение и хореография подчеркнут сюрреалистичность происходящего. Художник-постановщик — Алексей Тарасов, дизайн костюмов — Жанна Усачева, свет — Ирина Вторникова. Автор пластического нарратива — Антон Дорофеев, композитор музыкального сопровождения — Василий Тонковидов.
Главный режиссер ТЮЗа:
Наш спектакль – попытка проанализировать острые нравственные проблемы, встающие перед каждым из нас, особенно перед молодыми людьми на пороге «большой» жизни. Способен ли человек управлять своей судьбой? Неизбежно ли наказание за прошлые грехи? Можно ли изолироваться от социума и не зависеть от него? Важно ли быть самим собой или проще жить «под маской», скрывая своё истинное Я?
Сусанна Цирюк
Премьера постановки «Маскарад» режиссера Сусанны Цирюк пройдет 6 сентября на сцене ТЮЗа имени Брянцева на Пионерской площади, 1.
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