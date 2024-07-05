18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В Театральном музее отправятся в спектакль-путешествие «Здесь и тут» по 100-летней истории институции

Театрализованная экскурсия режиссера Арины Поляковой создавалась специально для прошедшего фестиваля «Весь день — театр». Обновленную камерную (всего на 20 человек!) версию при участии актеров представят в июле впервые.

theatremuseum / Театральный музей
theatremuseum / Театральный музей

Театрализованная экскурсия «Здесь и тут» от режиссера Арины Поляковой (выпускницы мастерской Анатолия Праудина), которая вернется в афишу уже 15 и 19 июля, проведет в закулисье вековой истории Музея театрального и музыкального искусства и покажет, где все-таки находился кабинет директора Императорских театров и чем музей живет сейчас. Маршрут пройдет через залы основной экспозиции. В путешествии примут участие актеры Иван Вальберг, Кира Калашникова, Артем Колязин, Дмитрий Коцелайнен, Анастасия Солари. За сценографию отвечала художница Валерия Репина.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: