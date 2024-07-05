В Театральном музее отправятся в спектакль-путешествие «Здесь и тут» по 100-летней истории институции

Театрализованная экскурсия «Здесь и тут» от режиссера Арины Поляковой (выпускницы мастерской Анатолия Праудина), которая вернется в афишу уже 15 и 19 июля, проведет в закулисье вековой истории Музея театрального и музыкального искусства и покажет, где все-таки находился кабинет директора Императорских театров и чем музей живет сейчас. Маршрут пройдет через залы основной экспозиции. В путешествии примут участие актеры Иван Вальберг, Кира Калашникова, Артем Колязин, Дмитрий Коцелайнен, Анастасия Солари. За сценографию отвечала художница Валерия Репина.

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