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Роза Хайруллина представит историю любви Даниила Хармса и Марины Дурново «Однажды» в Театре имени Комиссаржевской

В марте постановка по пьесе Александра Улова «Интервью» успела отгреметь в Москве, а в сентябре гастролями «Театра на Трубной» посетит и Петербург.

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Авторская драма Розы Хайруллиной «Однажды» — это вольный пересказ пьесы Александра Углова «Интервью» о сложных созависимых отношениях между авангардным поэтом Даниилом Хармсом и его женой и музой Мариной Малич (Дурново). Нарратив спектакля разворачивается почти без слов, а сильные эмоции и сложные чувства актеры Роза Хайруллина, Евгений Козлов и Юлия Галкина выражают пластически.

neglinka29.ru
neglinka29.ru

Взамен словам в «Однажды» много музыки — и хиты  Фредди Меркьюри, и King Crimson, знакомые треки Gorillaz и Сьюзан Вега поддерживают пластические перформансы героев.

На сцену театра имени Комиссаржевской 17 сентября выйдут Роза Хайруллина, Евгений Козлов и Юлия Галкина. Художником по свету выступила Анна Шипилова, за музыкальное сопровождение отвечала Марьям Рамазанова.

neglinka29.ru

Спектакль «Однажды» можно увидеть 17 сентября 2024 года в Театре имени Комиссаржевской на Итальянской улице, 19.

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Роза Хайруллина

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