Авторская драма Розы Хайруллиной «Однажды» — это вольный пересказ пьесы Александра Углова «Интервью» о сложных созависимых отношениях между авангардным поэтом Даниилом Хармсом и его женой и музой Мариной Малич (Дурново). Нарратив спектакля разворачивается почти без слов, а сильные эмоции и сложные чувства актеры Роза Хайруллина, Евгений Козлов и Юлия Галкина выражают пластически.