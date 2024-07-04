В марте постановка по пьесе Александра Улова «Интервью» успела отгреметь в Москве, а в сентябре гастролями «Театра на Трубной» посетит и Петербург.
Авторская драма Розы Хайруллиной «Однажды» — это вольный пересказ пьесы Александра Углова «Интервью» о сложных созависимых отношениях между авангардным поэтом Даниилом Хармсом и его женой и музой Мариной Малич (Дурново). Нарратив спектакля разворачивается почти без слов, а сильные эмоции и сложные чувства актеры Роза Хайруллина, Евгений Козлов и Юлия Галкина выражают пластически.
Взамен словам в «Однажды» много музыки — и хиты Фредди Меркьюри, и King Crimson, знакомые треки Gorillaz и Сьюзан Вега поддерживают пластические перформансы героев.
На сцену театра имени Комиссаржевской 17 сентября выйдут Роза Хайруллина, Евгений Козлов и Юлия Галкина. Художником по свету выступила Анна Шипилова, за музыкальное сопровождение отвечала Марьям Рамазанова.
Спектакль «Однажды» можно увидеть 17 сентября 2024 года в Театре имени Комиссаржевской на Итальянской улице, 19.
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