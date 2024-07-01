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Театр

В возрасте 86 лет скончалась актриса БДТ Татьяна Тарасова

Народная артистка посвятила театру более 40 лет и сыграла свыше 30 разноплановых ролей.

bdtspb / БДТ имени Товстоногова

В возрасте 86 лет скончалась Татьяна Тарасова — актриса БДТ, посвятившая театру более 40 лет. В 1961 году она окончила Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, а вскоре получила свою первую роль-прорыв — Маклены Граса в одноименном спектакле Театра драмы и комедии, которая принесла ей звание новой трагической актрисы Ленинграда.

В 1966 году Тарасова получила приглашение от Георгия Товстоногова войти в труппу Большого драматического театра. За сорок лет службы в БДТ сыграла около 30 ролей — от лирических до гротескно-комических.

bdtspb / БДТ имени Товстоногова
bdtspb / БДТ имени Товстоногова

Аглая в «Идиоте», Справедливый сапожник в «Мольере», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе», Унтер-офицерская вдова в «Ревизоре», Мирониха в «Последнем сроке», Тетка в «Кроткой», Роза в «Борцах» – в эти и многие другие образы Татьяна Тарасова привносила частичку своей неординарной индивидуальности. «Коллеги и друзья в БДТ запомнили Татьяну Алексеевну не только как разноплановую артистку уникального таланта, но и как доброго, отзывчивого, бесконечно преданного театру человека. Светлая ей память!», — вспоминают актрису в театре.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Татьяны Алексеевны Тарасовой.

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