В возрасте 86 лет скончалась актриса БДТ Татьяна Тарасова

В возрасте 86 лет скончалась Татьяна Тарасова — актриса БДТ, посвятившая театру более 40 лет. В 1961 году она окончила Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, а вскоре получила свою первую роль-прорыв — Маклены Граса в одноименном спектакле Театра драмы и комедии, которая принесла ей звание новой трагической актрисы Ленинграда.

В 1966 году Тарасова получила приглашение от Георгия Товстоногова войти в труппу Большого драматического театра. За сорок лет службы в БДТ сыграла около 30 ролей — от лирических до гротескно-комических.