Елизавета Боярская, Лев Додин и «Чайка»: объявлены лауреаты премии «Золотая Маска»-2024

В 2024 году «Золотая Маска» прошла «в инновационном формате». Впервые за 30-летнюю историю премии фестиваль в Москве не проводился: с 11 февраля по 15 мая жюри в двух составах, «Драматический театр и театр кукол» и «Музыкальный театр», отсматривало выдвинутые на премию спектакли — в 21 городе России, в котором они были созданы.