Елизавета Боярская, Лев Додин и «Чайка»: объявлены лауреаты премии «Золотая Маска»-2024

В 2024 году «Золотая Маска» прошла «в инновационном формате». Впервые за 30-летнюю историю премии фестиваль в Москве не проводился: с 11 февраля по 15 мая жюри в двух составах, «Драматический театр и театр кукол» и «Музыкальный театр», отсматривало выдвинутые на премию спектакли — в 21 городе России, в котором они были созданы.
Изначально на конкурс было заявлено 1166 спектаклей, созданных в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. 115 вошли в лонг-лист, в итоговую программу — 50. Впервые в истории конкурса премия 2024 года не была присуждена сразу в восьми номинациях: «Лучшая работа драматурга», «Лучший спектакль. Опера», «Лучшая работа режиссера. Опера», «Лучший спектакль. Современный танец», «Лучшая работа дирижера. Балет», «Лучшая женская роль. Балет», «Лучшая работа режиссера. Оперетта/Мюзикл», «Лучшая женская роль. Оперетта/Мюзикл». Публикуем список лауреатов.
Лучшая актерская работа. Театр кукол
Дилюс Хузяхметов — Иннокентий Платонов, «Авиатор». Татарский театр кукол «Экият», Казань
Лучшая работа художника. Театр кукол
Юрий Сучков, Эмиль Капелюш — «Король лир», Чувашский театр кукол, Чебоксары
Лучшая работа режиссера. Театр кукол
Ильгиз Зайниев, «Авиатор». Татарский театр кукол «Экият», Казань
Лучший спектакль. Театр кукол
«Авиатор». Татарский театр кукол «Экият», Казань
«Петр I». Театр музыкальной комедии, Петербург
Лучшая роль второго плана. Оперетта/мюзикл
Александр Суханов — Досифей, «Петр I». Театр музыкальной комедии, Петербург
Лучшая мужская роль. Оперетта/мюзикл
Станислав Сикирин — Петр Гринев, «Орел и ворон». Музыкальный театр, Красноярск
Лучшая работа дирижера. Оперетта/мюзикл
Кирилл Бузмаков, «Сонная лощина». Театр-Театр, Пермь
Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл
«Орел и ворон». Музыкальный театр, Красноярск
SEXTUS PROPERTIUS. Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучшая мужская роль. Балет
Александр Меркушев, «Павильон Армиды». Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучшая работа постановщика. Балет (балетмейстер/хореограф)
Вячеслав Самодуров. SEXTUS PROPERTIUS. Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучший спектакль. Балет
SEXTUS PROPERTIUS. Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучший спектакль. Эксперимент
«Охотинские. Мужской род». Учемский музей, село Учма
Лучшая мужская роль. Опера
Владислав Мулимский — Ренато, «Бал-маскарад». Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермь
Лучшая женская роль. Опера
Наталия Ляскова — Юдит, «Замок герцога Синяя борода». Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермь
Лучшая работа дирижера. Опера
Федор Леднев, «Замок герцога Синяя борода». Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермь
«Замок герцога Синяя борода». Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермь
Лучшая работа художника по свету. Музыкальный театр
Ксения Котенева, Константин Бинкин. «Замок герцога Синяя борода». Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермь
Лучшая работа художника по костюмам. Музыкальный театр
Елена Трубецкова, «Сильфида». Урал Опера Балет, Екатеринбург
Лучшая работа художника-постановщика. Музыкальный театр
Евгения Сафонова, Алина Тихонова, Илона Бородина, Михаил Иванов. «Замок герцога Синяя борода». Театр оперы и балета имени П.И. Чайковского, Пермь
Лучшая работа композитора. Музыкальный театр
Дмитрий Курляндский. «Катерина Измайлова», Театр-Театр, Пермь
Специальная премия жюри. Музыкальный театр
- Артур Байдо — «За создание музыки к спектаклю». «Орел и Ворон», Музыкальный театр, Красноярск
- Борис Рудак — «За яркую интерпретацию роли Риккардо» в спектакле «Бал-маскарад». Театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермь
Лев Додин
Лучшая мужская роль второго плана. Драматический театр
Вячеслав Поляков — Крогстад, NORA/НОРА. Национальный театр Карелии, Петрозаводск
Лучшая женская роль второго плана. Драматический театр
Софья Андреева — Людмила Локтева, «Опера Нищего». Театр «Суббота», Петербург
Лучшая мужская роль. Драматический театр
Алан Албегов — Король Лир, «Король Лир». Северо-Осетинский театр им. В. Тхапсаева, Владикавказ
Лучшая женская роль. Драматический театр
Илона Маркарова, «Крысолов». «Театро Ди Капуа», Петербург
Лучшая работа художника по свету. Драматический театр
Константин Бинкин, «Записки сумасшедшего». «Чехов-центр», Южно-Сахалинск
Лучшая работа художника по костюмам. Драматический театр
Марина Марьянич. «Муть. Мухаджиры». Татарский театр им. Г. Камала, Казань
Лучшая работа художника-постановщика. Драматический театр
Станислав Бенедиктов, Виктор Архипов, Лилия Баишева. «Леопольдштадт». Российский академический молодежный театр (РАМТ), Москва
Лучшая работа режиссера. Драматический театр
Лев Додин, «Чайка». Малый драматический театр — Театр Европы, Петербург
Лучший спектакль малой формы. Драматический театр
«Генерал и его семья». Театр им. Евг. Вахтангова, Москва
Лучший спектакль. Драматический театр
«Муть. Мухаджиры». Татарский театр им. Г. Камала, Казань
Специальная премия жюри. Драматический театр
- «Калечина-малечина» — «За ансамбль спектакля». Театр юного зрителя, Нягань
- «Приключения Рустема» — «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя». Татарский театр юного зрителя им. Г. Кариева, Казань
- Елизавета Боярская и Игорь Черневич — «За лучший актерский дуэт» в спектакле «Чайка» Льва Додина. Малый драматический театр — Театр Европы, Петербург
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