Премьеру спектакля «Смерть Тарелкина» по одноименной пьесе Александра Сухово-Кобылина в постановке режиссера Веры Каратаевой можно увидеть 29 июня в Малом театре кукол. Оригинальный сюжет усложняется двойным дном постановки — «театром в театре», который разворачивается в рамках кукольных сценок и непосредственно между актерами.

Художественное оформление постановки восходит к декадансному XIX веку, соединяя гротескные элементы и драматичными костюмами. За сценографию отвечала художница Юлия Гамзина, за костюмы — Наталья Стрельцова, за пластику — Надя Альмухаметова, а музыкальным сопровождением занималась Аглая Жюгжда. На сцену 29 июня выйдут Игорь Перунов, Владислав Романов, Ольга Ведерникова, Николай Журавлев и Станислав Демин-Левийман.

Премьера постановки «Смерть Тарелкина» состоится 29 июня 2024 года в Малом театре кукол на Лиговском проспекте, 267к2.

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