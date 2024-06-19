Театр «Карамболь» представит мюзикл «Маленький принц» в постановке Антона Оконешникова

Премьера мюзикла «Маленький принц» в музыкальном сопровождении худрука театра Ирины Брондз и постановке одного из лауреатов нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 (в номинации «Культурная институция» за выставку «Город-герой Ленинград») Антона Оконешникова состоится 7 июля. Соавтором Ирины Брондз стал поэт Алексей Иващенко – автор спектакля «Норд-Ост», русских версий мюзиклов «Шахматы» и «Золушка». В детском спектакле, рассуждающим на экзистенциальные «взрослые» темы, примут участие взрослые и юные артисты, балет и оркестр Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь».

«Многое из того, что я и моя команда создали для спектакля "Руслан и Людмила" на Основной сцене Александринки и вот сейчас, в Центральном Манеже, в рамках выставки "Город-герой Ленинград", благодаря которой мы и были отмечены "Собакой"- будет использовано в рамках нашей новой постановки - мюзикла Ирины Брондз "Маленький принц". Так что мы будем вас удивлять!», — отмечает режиссер постановки Антон Оконешников.