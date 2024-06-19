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Театр

Театр «Карамболь» представит мюзикл «Маленький принц» в постановке Антона Оконешникова

Одноименная сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери о приключениях Принца, Лиса, Розы и Летчика представлена в музыкальной адаптации худрука театра Ирины Брондз.

I'm Conqueror / Shutterstock

Премьера мюзикла «Маленький принц» в музыкальном сопровождении худрука театра Ирины Брондз и постановке одного из лауреатов нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 (в номинации «Культурная институция» за выставку «Город-герой Ленинград») Антона Оконешникова состоится 7 июля. Соавтором Ирины Брондз стал поэт Алексей Иващенко – автор спектакля «Норд-Ост», русских версий мюзиклов «Шахматы» и «Золушка». В детском спектакле, рассуждающим на экзистенциальные «взрослые» темы, примут участие взрослые и юные артисты, балет и оркестр Петербургского государственного детского музыкального театра «Карамболь». 

«Многое из того, что я и моя команда создали для спектакля "Руслан и Людмила" на Основной сцене Александринки и вот сейчас, в Центральном Манеже, в рамках выставки "Город-герой Ленинград", благодаря которой мы и были отмечены "Собакой"-  будет использовано в рамках нашей новой постановки - мюзикла Ирины Брондз "Маленький принц". Так что мы будем вас удивлять!», — отмечает режиссер постановки Антон Оконешников. 

Афиша мюзикла
teatrkarambol.ru / «Карамболь»

Афиша мюзикла

Премьера мюзикла «Маленький принц» состоится 7 июля в театре «Карамболь» на Рижский проспекте, 3 «Л».

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