19 июня инклюзивная театральная программа откроется спектаклем-путешествием в сказочный мир Пушкинских произведений — на вечер Музей-квартира актеров Самойловых преобразится в театральный салон XIX века, и гости смогут увидеть знакомые истории с оригинальной стороны. В «Руслане и Людмиле», «Сказке о попе и о работнике его Балде», «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и в «Сказке о рыбаке и рыбке» исторические костюмы и сменные декорации соседствуют с кукольными героями. Спектакль повторится 17 августа в Музее-квартире Николая Римского-Корсакова, 7 сентября в Шереметевском дворце.

14 августа отправляемся в Театральный музей во времена основания Петербурга к первому императору Петру I — следующий интерактивный спектакль, участниками которого станут сами дети, погрузит в основы мореплавания, смекалки и этикета, покажет нововведения: кофе, картошку и цветы. Исторические костюмы и куклы с элементами механики, необычная сценография позволят погрузиться в мир петровской эпохи. Попасть на спектакль можно придумав и изобразив диковинные ножницы (пришлите свои задумки в комментарии под видео). Спектакль повторится 15 сентября в Шереметевском дворце, 12 октября в Театральном музее, 9 ноября в Музее-квартире Николая Римского–Корсакова.