В четырех филиалах Музея театрального и музыкального искусства покажут 16 спектаклей для детей с ограниченными возможностями здоровья и нормотипичных детей и их родителей.
Музея театрального и музыкального искусства представит пятый сезон благотворительного проекта «Театральный музей – детям», в рамках которого с 19 июня по 9 ноября 2024 года покажут 16 бесплатных спектаклей для семей ограниченными возможностями здоровья и здоровыми детьми. Попасть на каждую постановку можно приняв участие в творческом конкурсе, темы которого будут отличаться – то надо будет «покреативить» над музейным собранием, то «оживить» кукольных героев любимых спектаклей. Пригласительным билетом на все 16 постановок станут творческие поделки — все, что создано руками!
19 июня инклюзивная театральная программа откроется спектаклем-путешествием в сказочный мир Пушкинских произведений — на вечер Музей-квартира актеров Самойловых преобразится в театральный салон XIX века, и гости смогут увидеть знакомые истории с оригинальной стороны. В «Руслане и Людмиле», «Сказке о попе и о работнике его Балде», «Сказке о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и в «Сказке о рыбаке и рыбке» исторические костюмы и сменные декорации соседствуют с кукольными героями. Спектакль повторится 17 августа в Музее-квартире Николая Римского-Корсакова, 7 сентября в Шереметевском дворце.
14 августа отправляемся в Театральный музей во времена основания Петербурга к первому императору Петру I — следующий интерактивный спектакль, участниками которого станут сами дети, погрузит в основы мореплавания, смекалки и этикета, покажет нововведения: кофе, картошку и цветы. Исторические костюмы и куклы с элементами механики, необычная сценография позволят погрузиться в мир петровской эпохи. Попасть на спектакль можно придумав и изобразив диковинные ножницы (пришлите свои задумки в комментарии под видео). Спектакль повторится 15 сентября в Шереметевском дворце, 12 октября в Театральном музее, 9 ноября в Музее-квартире Николая Римского–Корсакова.
31 августа в Шереметевском дворце состоится спектакль, раскрывающий личность новгородского князя Александра Невского. Постановка основана на «Житие святого благоверного князя Александра Невского» и отправит ребят в атмосферу XIII века — «дети смогут почувствовать себя витязями княжеской дружины». Попасть на спектакль можно придумав и изобразив оригинальный меч (пришлите свои задумки в комментарии под видео). Спектакль повторится 26 октября в Музее-квартире семьи Самойловых.
22 сентября знакомимся с Екатериной Великой в необычном амплуа бабушки — в центре сюжета спектакля сказки императрицы и ее «Бабушкина азбука», которые она сочиняет для Александра I. Сценарий постановки основан на письмах, воспоминаниях, дневниках и архивных материалах. Попасть на спектакль можно придумав и изобразив золотые узоры императрицы (пришлите свои задумки в комментарии под видео).
Фестиваль «Театральный музей — детям» пройдет с 19 июня по 9 ноября 2024 года.
4+
Комментарии (0)