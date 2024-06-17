В Мариинском театре пройдет премьера оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе»

Завершаем первый летний месяц большой премьерой сценического воплощения оперы «Ариадна на Наксосе» — впервые увидеть и услышать композицию Штрауса на либретто Гуго фон Гофмансталя в постановке режиссера Сергея Новикова можно уже 27, 28 и 29 июня на Второй сцене Мариинского театра. Спектакль расскажет о домашнем театре богатого, но глупого господина, где правда и ложь, высокое и меркантильное смешиваются в гротескном клубке. За музыкальную интерпретацию партитуры Рихарда Штрауса отвечают худрук Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра.

Революционный оперно-драматический гибрид, соединивший оригинальный сюжет «Мещанина во дворянстве» Мольера с греческим мифом о критской царевне, покинутой героем Тесеем на острове Наксос, был впервые представлен на сцене штутгардской придворной оперы в 1912 году. Через несколько лет опера во второй редакции была показана в Придворной опере в Вене, где получила настоящий успех и признание. В России опера в концертном исполнении впервые была показана 20 лет назад именно в Мариинском театре.