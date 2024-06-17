В Мариинском театре пройдет премьера оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе»

Ее называют одновременно символистской оперой-гибридом, многослойной оперой-метафорой, эстетическим манифестом и остро социальной сатирой. Комическое сочинение немецкого романтического композитора и декадансного поэта Гуго фон Гофмансталя создано на основе балета «Мещанин во дворянстве» Мольера и представит масштабную комедию дель арте в антураже Вены эпохи музыкального расцвета.
Завершаем первый летний месяц большой премьерой сценического воплощения оперы «Ариадна на Наксосе» — впервые увидеть и услышать композицию Штрауса на либретто Гуго фон Гофмансталя в постановке режиссера Сергея Новикова можно уже 27, 28 и 29 июня на Второй сцене Мариинского театра. Спектакль расскажет о домашнем театре богатого, но глупого господина, где правда и ложь, высокое и меркантильное смешиваются в гротескном клубке. За музыкальную интерпретацию партитуры Рихарда Штрауса отвечают худрук Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра.
Революционный оперно-драматический гибрид, соединивший оригинальный сюжет «Мещанина во дворянстве» Мольера с греческим мифом о критской царевне, покинутой героем Тесеем на острове Наксос, был впервые представлен на сцене штутгардской придворной оперы в 1912 году. Через несколько лет опера во второй редакции была показана в Придворной опере в Вене, где получила настоящий успех и признание. В России опера в концертном исполнении впервые была показана 20 лет назад именно в Мариинском театре.
Режиссер-постановщик:
Изначально представление определялось как «пьеса Гуго фон Гофмансталя с музыкой Рихарда Штрауса». Теперь же мы слушаем «Ариадну на Наксосе» Рихарда Штрауса с либретто Гуго фон Гофмансталя. И это не просто перемена мест слагаемых: в этих двух случаях возникают совершенно разные суммы. Искрометная, чарующая, захватывающая музыка гениального композитора контрастирует с подчас абсурдистскими словами выдающегося литератора. Наша цель — рассказать увлекательную историю, соблюдая замысел авторов. Сопоставить высокие чувства и бытовую перемену партнера, соединить комические обстоятельства и трагедийный пафос, свести в одном сюжете героев серьезной оперы и комедии дель арте — вот задачи, которые постаралась решить команда постановщиков ради вдохновения певцов и к удовольствию зрителей.
Премьера оперы Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе» пройдет 27, 28 и 29 июня на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.
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