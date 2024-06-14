Михаил Пиотровский: Эрмитаж станет театральным и музыкальным пространством

Об этом сообщила радиостанция Business FM со ссылкой на пресс-конференцию «Интерфакс».
Михаил Пиотровский также отметил, что глобальная творческая реформа музея началась еще с проекта «Эрмитаж-БДТ», который был запущен в 2022 году. По словам Пиотровского, дальнейшее развитие сотрудничества с БДТ планируется уже осенью 2024 года — следующая театральная интервенция в музейное пространство станет связана с Галерей Петра I. Как сообщила директор БДТ Татьяна Архипова, проект будет называться «БДТ - Эрмитаж. Россия».
«Эрмитаж - это мощное пространство, которое заполняется разными видами культурно-художественной деятельности. В течение последних лет у нас сложилась уникальная схема организации музыкально-театрального пространства», — поделился директор Эрмитажа на пресс-конференции «Интерфакс» 13 июня.
Напомним, Эрмитаж и Большой драматический театр в 2022 году запустили аудиовизуальный маршрут по залам античного искусства в Новом Эрмитаже. После «БДТ — Эрмитаж. Античность» в рамках сотрудничества также стартовал «БДТ — Эрмитаж. Восток» — с экскурсиями с участием артистов театра.
Помимо этого, на пресс-конференции также поделились планами на будущее специальной музейной программы «Диалог искусств», которая разрабатывается совместно с Театрально-просветительным отделом Эрмитажа. В декабре ожидается большая программа с музыкально-литературной композицией об истории Эрмитажа в Эрмитажном театре. Мероприятие станет частью программы к 260-летию со дня основания музея.
Также стало известно, что воспитанники Академии Русского балета имени Вагановой получат возможность показывать на сцене музея концерты и постановки. Об этом сообщил ректор институции Николай Цискаридзе.
Ректор Академии русского балета имени Вагановой:
Что бы ни делалось в этих залах, что бы ни происходило, это всегда счастье. По крайней мере, пока я жив и дышу, всегда будет приветствоваться любой проект, который будет происходить в этом уникальном месте. У нас постоянно планы, мы постоянно танцуем. И можно по-настоящему сказать, что это домашний театр для Академии, потому что все самые серьезные первые шаги до того, как вынести на сцены Большого театра, Мариинского, Кремлевского дворца, мы делаем именно в Эрмитаже. Тут мы проверяем, на каком мы этапе находимся, кого стоит показывать большой публике, а кого не стоит.
Фото: Prawrawee Lim / Shutterstock
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