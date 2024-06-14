Михаил Пиотровский: Эрмитаж станет театральным и музыкальным пространством

Михаил Пиотровский также отметил, что глобальная творческая реформа музея началась еще с проекта «Эрмитаж-БДТ», который был запущен в 2022 году. По словам Пиотровского, дальнейшее развитие сотрудничества с БДТ планируется уже осенью 2024 года — следующая театральная интервенция в музейное пространство станет связана с Галерей Петра I. Как сообщила директор БДТ Татьяна Архипова, проект будет называться «БДТ - Эрмитаж. Россия».

«Эрмитаж - это мощное пространство, которое заполняется разными видами культурно-художественной деятельности. В течение последних лет у нас сложилась уникальная схема организации музыкально-театрального пространства», — поделился директор Эрмитажа на пресс-конференции «Интерфакс» 13 июня.

Напомним, Эрмитаж и Большой драматический театр в 2022 году запустили аудиовизуальный маршрут по залам античного искусства в Новом Эрмитаже. После «БДТ — Эрмитаж. Античность» в рамках сотрудничества также стартовал «БДТ — Эрмитаж. Восток» — с экскурсиями с участием артистов театра.