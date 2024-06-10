18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

В Фонтанном Доме покажут спектакли об Ахматовой и Гумилеве — ко дню рождения поэтессы

«Возвышенный жираф» и «Анна» погрузят в серебряную эпоху русской поэзии и покажут знаменитых героев петербургского прошлого с личной стороны в не биографических концептуальных постановках, переосмысляющих знакомые образы.

«Анна»
Фото: Александр Коптяев

«Анна»

«Анна»
Фото: Александр Коптяев

«Анна»

«Анна»
Фото: Александр Коптяев

«Анна»

Эссе о многоликой поэтессе — это не основанный на реальных событиях спектакль «Анна», который можно увидеть 16 июня в малом зале Фонтанного Дома. Постановка режиссера Светланы Озерской покажет «творческие и поэтические озарения в самых тяжёлых обстоятельствах», знакомые сюжеты приморского детства Ахматовой, стихи Гумилеву, блокадные строки и ждановское постановление. В образе поэтессы на театральные подмостки выйдут пять разнохарактерных актрис — зеркал героини. Среди них: Виктория Слуцкая, Юлия Шишова, Лидия Марковских, Дарья Вершинина и Дарья Мустафина или Александра Паршина.

«Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева»
akhmatova_museum / Музей Анны Ахматовой

«Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева»

«Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева»
akhmatova_museum / Музей Анны Ахматовой

«Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева»

20 июня к мемориальной дате пройдет показ еще одного спектакля из арсенала театрального режиссера Светланы Озерской «Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева». Наравне с ахматовской постановкой, сюжет спектакля не биографичен, это переосмысление образа «самого непрочитанного» русского поэта, как «страстного любителя путешествий и романтика, на всю жизнь, по его собственному высказыванию, оставшегося 13-летним подростком». Повествование разворачивается в декорациях революции и Гражданской войны. В главных ролях: Иван Солнцев, Андрей Шимко и Виктория Слуцкая.

«Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева»
akhmatova_museum / Музей Анны Ахматовой

«Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева»

«Анна»
akhmatova_museum / Музей Анны Ахматовой

«Анна»

«Анна»
akhmatova_museum / Музей Анны Ахматовой

«Анна»

Показы спектаклей состоятся 16 июня и 20 июня в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме на Литейном проспекте, 53.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: