«Возвышенный жираф» и «Анна» погрузят в серебряную эпоху русской поэзии и покажут знаменитых героев петербургского прошлого с личной стороны в не биографических концептуальных постановках, переосмысляющих знакомые образы.
Эссе о многоликой поэтессе — это не основанный на реальных событиях спектакль «Анна», который можно увидеть 16 июня в малом зале Фонтанного Дома. Постановка режиссера Светланы Озерской покажет «творческие и поэтические озарения в самых тяжёлых обстоятельствах», знакомые сюжеты приморского детства Ахматовой, стихи Гумилеву, блокадные строки и ждановское постановление. В образе поэтессы на театральные подмостки выйдут пять разнохарактерных актрис — зеркал героини. Среди них: Виктория Слуцкая, Юлия Шишова, Лидия Марковских, Дарья Вершинина и Дарья Мустафина или Александра Паршина.
20 июня к мемориальной дате пройдет показ еще одного спектакля из арсенала театрального режиссера Светланы Озерской «Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева». Наравне с ахматовской постановкой, сюжет спектакля не биографичен, это переосмысление образа «самого непрочитанного» русского поэта, как «страстного любителя путешествий и романтика, на всю жизнь, по его собственному высказыванию, оставшегося 13-летним подростком». Повествование разворачивается в декорациях революции и Гражданской войны. В главных ролях: Иван Солнцев, Андрей Шимко и Виктория Слуцкая.
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