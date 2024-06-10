20 июня к мемориальной дате пройдет показ еще одного спектакля из арсенала театрального режиссера Светланы Озерской «Возвышенный Жираф. Жизнь и поэзия господина Гумилева». Наравне с ахматовской постановкой, сюжет спектакля не биографичен, это переосмысление образа «самого непрочитанного» русского поэта, как «страстного любителя путешествий и романтика, на всю жизнь, по его собственному высказыванию, оставшегося 13-летним подростком». Повествование разворачивается в декорациях революции и Гражданской войны. В главных ролях: Иван Солнцев, Андрей Шимко и Виктория Слуцкая.