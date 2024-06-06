В ТЮЗе состоится премьера спектакля «Класс коррекции» в постановке Василия Сазонова

После выхода повести в 2004 году и полнометражного игрового дебюта режиссера Ивана Твердовского в 2014 сюжет «Класса коррекции» фактически стал нарицательным — о детях-аутсайдерах стали говорить вопреки авторитарному и обособленческому отношению российских социальных институтов. В отличие от киноадаптации, спектакль «Класс коррекции в постановке режиссера Василия Сазонова обращен к оптимистичным началам и побуждает зрителя вступить в живой диалог о нравственности, сочувствие и внимание. В главных ролях 21 июня на большую сцену Театра юных зрителей имени Брянцева выйдут Семен Толов, Максим Погольша, Никита Худяков, Илья Божедомов, Юлия Корж, Анастасия Малахова, Милана Владыкина, Елизавета Прилепская, Алиса Золоткова, Александр Бобровский, Никита Остриков, Данила Лобов, Константин Федин, Николай Балобан, Кузьма Стомаченко, Татьяна Маколова, Виталий Кононов, Юлия Нижельская, Владимир Морозков и Егор Погасий.

Помимо Василия Сазонова в создании постановки принимали участие художник-постановщик и художник по костюмам Анастасия Лыкова, хореограф Евгения Смелова, художник по свету Ирина Вторникова, оператор и монтажер Алексей Образцов.