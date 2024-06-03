В рамках вечера также пройдет презентация интерактивного панно Mindsco, собранного французским художником Гийомитом из произведений 12 художников в возрасте от 18 до 28 лет из России и стран СНГ, которые были отправлены в рамках совместного конкурса ассоциации цифровых искусств Electroni[k] (Франция) и Французского института в России. Далее полотно было дополнено анимацией и звуковыми эффектами. На открытии панно Гийомит расскажет в онлайн-формате о совместном творчестве как способе преодоления границ и линий разлома.

Продолжит программу встреча с философом и психоаналитиком, теоретиком кино Виктором Мазиным, который расскажет о психиатрической клинике «Ля Борд», её основателях Жане Ури и Феликсе Гваттари, институциональной психотерапии и шизоаналитическом отношении к тому, что называют «психическими заболеваниями». Показ документального фильма Николя Филибера «На Адаманте», — о дневном центре для людей с психическими расстройствами, состоится после вводного слова. Картина получила «Золотого медведя» за лучший фильм 73-го Берлинского кинофестиваля.

«Ночь идей» продолжится поэтическим слэмом, где каждый сможет выступить со своей лирикой с одним условием — скетч не должен превышать 3 минут! Традиционно поэтов не ограничивают в выборе тем и сюжетов своих произведений, но в этом году поэзия должна быть связана с темой «Линии разлома».