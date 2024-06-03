РГИСИ отметит 225-летие Пушкина показами студенческих спектаклей в онлайн и оффлайн форматах

Камерный онлайн-фестиваль спектаклей пройдет 6 июня в официальной группе РГИСИ. В афише мероприятия более 10 спектаклей от мастерских Александра Стависского, Александра Кладько, Тамары Стависской, Геннадия Тростянецкого и Амелы Вученович. В программу также вошли отрывки из спектаклей с участием актера и режиссера Сергея Юрского и работы филиалов РГИСИ в Кемерове и Калининграде.

Оффлайн покажут спектакли на «Две шутливые поэмы Пушкина» «Граф Нулин» и «Домик в Коломне». На сцену университетского театра выйдут студенты мастерской профессора Ивана Благодера.

Фестиваль в честь 225-летия Александра Пушкина пройдет 6 июня в онлайн формате и в Институте сценических искусств на Маховой улице, 34.

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