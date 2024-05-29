Выпускники Школы-студии МХАТ привезут в Петербург «Секрет би-дуби-бу» и «Рассказ о многих интересных вещах» по Платонову

Показ спектакля «Рассказ о многих интересных вещах» по мотивам писем и рассказов Андрея Платонова состоится 2 июня. Это вольная попытка понять «платоновского человека» — вечно сомневающегося, пограничного и перерождающегося.

«Сегодня мы представляем наше наивное “театральное исследование” об Андрее Платонове. О человеке, ищущем, страдающем, мечущемся, сосредоточенном и всю жизнь работавшим над собой: “…у меня все растет и растет сердце”. Внимание Платонова было отдано людям какого-то особого склада, чувствующим, что они «родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но как будто бы для того чтобы отдать ее обратно… правде, земле, народу», — рассказал режиссер Виктор Рыжаков.

В главных ролях обоих спектаклей на сцену выйдут: Александра Ахметзянова, Тимофей Бенедиктов, Мария Беликова, Даниил Гнездилов, Данил Голофаст, Дарья Дмитриева, Анна Затеева, Всеволод Кремер, Иван Лёшин, Евгения Мугайских, Мария Медведева, Алесия Некрасова, Елизавета Оглоблина, Максим Павлов, Матвей Пташный, Никита Прилепский, Елена Степанян, Сергей Тупогуз, Константин Фридовский, Денис Хохрин, Василий Швецов.

Гастроли выпускников Школы-студии МХАТ в рамках театрального фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина пройдут с 31 мая по 2 июня в театре «На Литейном» на Литейном проспекте, 51, и в театре драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге.

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