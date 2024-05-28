Гастроли стартуют с постановки «Раскол» по роману «Преступление и наказание» в сценической адаптации Андрея Хисамиева. Увидеть свежую интерпретацию истории Родиона Раскольникова, «расколовшегося» на множество частей, которые спорят друг с другом, пытаясь осмыслить произошедшее в квартире старухи-процентщицы, можно в театре « Цехъ» 1 июля .

Режиссер Ван Шень представит 2 июля на той же площадке спектакль «Папа» по пьесе из семейной трилогии Флориана Зеллера.

Продолжит сценическую программу 3 июля постановка режиссера-педагога Веры Камышниковой по произведениям Антона Чехова «Остров Чехов» на площадке «Скороход».

4 июля на сцене площадки «Скороход» состоится постановка режиссера Ивана Орлова «Иван Ильич и Алеша Горшок».

5 июля программа гастролей завершится чеховским «Вишневым садом» от режиссера Егора Ковалева на площадке «Скороход».

«Мой мастер, Юрий Николаевич Бутусов, говорит, что не ты выбираешь пьесу, а она тебя. Мне вдруг показалось, что "Вишневый сад" очень современная и острая история для всех нас. В процессе репетиций мы с актерами хотели найти что-то важное, хрупкое и трепетное для нас в этой пьесе. Мы почувствовали, что там много юмора, иронии, сарказма, которые у Чехова всегда находятся рядом с какой-то глубокой человеческой болью. Хотелось, чтобы спектакль получился о какой-то неизбежности для всех, об изменении нас в связи со страшными событиями, которые происходят с нами и вокруг нас…», – рассказывает Егор Ковалев.