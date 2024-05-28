Первый режиссерский курс в карьере известного петербургского театрального режиссера сформировался еще в 2020 году с плотным костяком преподавателей: ведущей артисткой театра имени Пушкина, лауреатом премии «Золотая Маска» и «Золотой орел» Александрой Урсуляк и Олегом Долиным –лауреатом национальной премии «Ника», актером театра и кино, театральным режиссером.
Выпускники мастерской: Андрей Хисамиев, Ван Шень, Иван Орлов, Егор Ковалев – постоянные участники и лауреаты студенческих российских и международных фестивалей – выступят в пяти разноплановых постановках, которые успешно ставятся в Москве и уже получили известность в Китае: «Раскол» по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», «Папа» по одноименной пьесе Флориана Зеллера (картины «Отец» и «Сын», лауреат «Оскара»), «Остров Чехов» по произведениям Антона Чехова, «Иван Ильич и Алеша Горшок» по произведениям Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Алеша Горшок», и «Вишневый сад» по одноименной пьесе Чехова.
Гастроли стартуют с постановки «Раскол» по роману «Преступление и наказание» в сценической адаптации Андрея Хисамиева. Увидеть свежую интерпретацию истории Родиона Раскольникова, «расколовшегося» на множество частей, которые спорят друг с другом, пытаясь осмыслить произошедшее в квартире старухи-процентщицы, можно в театре «Цехъ» 1 июля.
Режиссер Ван Шень представит 2 июля на той же площадке спектакль «Папа» по пьесе из семейной трилогии Флориана Зеллера.
Продолжит сценическую программу 3 июля постановка режиссера-педагога Веры Камышниковой по произведениям Антона Чехова «Остров Чехов» на площадке «Скороход».
4 июля на сцене площадки «Скороход» состоится постановка режиссера Ивана Орлова «Иван Ильич и Алеша Горшок».
5 июля программа гастролей завершится чеховским «Вишневым садом» от режиссера Егора Ковалева на площадке «Скороход».
«Мой мастер, Юрий Николаевич Бутусов, говорит, что не ты выбираешь пьесу, а она тебя. Мне вдруг показалось, что "Вишневый сад" очень современная и острая история для всех нас. В процессе репетиций мы с актерами хотели найти что-то важное, хрупкое и трепетное для нас в этой пьесе. Мы почувствовали, что там много юмора, иронии, сарказма, которые у Чехова всегда находятся рядом с какой-то глубокой человеческой болью. Хотелось, чтобы спектакль получился о какой-то неизбежности для всех, об изменении нас в связи со страшными событиями, которые происходят с нами и вокруг нас…», – рассказывает Егор Ковалев.
Гастроли «Бутусовцев» пройдут с 1 по 5 июля в театре «Цехъ» на Чкаловском проспекте, 12/20 Б, на площадке «Скороход» на Московском проспекте, 107 корпус 5.
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