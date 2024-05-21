В Театре Эстрады проведут экскурсию по закулисью — ко дню рождения Александра Пушкина

Экскурсии по театральному закулисью «Здесь тоже был Пушкин» в день рождения культового поэта — это возможность узнать тайные места Театра Эстрады имени Аркадия Райкина и открыть неизвестные ранее факты о самом известном русском поэте. Экскурсию проведет режиссер-постановщик театра, она также будет сопровождаться переводом на русский жестовый язык.

На участке дома №27 на улице Большой Конюшенной по указу Петра I в 1723 году построили Театр на Мойке — первое спектакль состоялся в том же году. С указом Анны Иоанновны театр упразднили в 1733 году, на месте него появился Демутов трактир, который в 1810-х года именовался гостиницей «Демут». В начале 19 века там останавливались декабристы и писатели, в том числе Павел Пестель и Александр Грибоедов. Кроме того, гостиница стала первым из петербургских адресов Пушкина — здесь в июле 1811 года он останавливается с дядей в преддверии поступления в Царскосельский лицей. Поэт еще не раз останавливался в культовом месте, здесь же он пишет поэму «Полтава».

На экскурсии станет возможным: зайти в гримерку Аркадия Исааковича Райкина, примерить театральные парики. А также узнать: какие трюки показывал петербуржцам самый сильный человек Европы, как «Демутов трактир» стал лучшим отелем российской столицы, можно ли сегодня увидеть Мойку глазами Александра Пушкина, что такое кессонированный свод.

Экскурсия «Здесь тоже был Пушкин» состоится 6 июня в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина на Большой Конюшенной, 27.

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