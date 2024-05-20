Главные роли в спектакле исполняют Сергей Волков и сам Семен Серзин (в образе Евгений Базаров), Геннадий Блинов (Аркадий Кирсанов), Владимир Майзингер и Петр Семак (Николай Кирсанов), Витилий Коваленко (Павел Кирсанов), Ирина Старшендаум и Ольга Лерман (Одинцова), Александра Бортич (Фенечка), Алена Долголенко (Катя), Ольга Лапшина (мать Базарова), Борис Каморзин (отец Базарова), Илья Борисов (Ситников), Юлия Башорина (Кукшина) и Андрей Титченко (в роли мальчика).

Премьерный показ «Отцов и детей» в постановке Семена Серзина пройдет 20 мая, далее спектакль можно будет увидеть 21 мая, а также 16, 17 и 19 июня на основной сцене Театра Наций.

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