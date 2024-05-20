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Семен Серзин поставил «Отцов и детей» для Театра Наций — с Геннадием Блиновым, Ириной Старшенбаум и Сашей Бортич

Помимо классического текста Ивана Тургенева режиссер вдохновлялся культовыми фильмами конца 1980-х — «Асса» Сергея Соловьева и «Легко ли быть молодым?» Юриса Подниекса, а также интервью музыкантов Александра Башлачева и Егора Летова.

Пресс-служба Театра Наций

Роман «Отцы и дети» Тургенева оказал влияние не только на мировую литературу, но и на глобальные социальные процессы. Главный герой Евгений Базаров, молодой человек, отрицающий устои дворянского общества, стал символом своего времени — «новым человеком», ставящим под сомнение сформированные десятилетиями общественные ценности. «В середине XIX века, во времена реформ Александра II, общественно-политическая обстановка в Российской империи была крайне напряженной, в том числе из-за противоречий внутри семей — между представителями разных поколений», — отмечают в Театре Наций.

Пресс-служба Театра Наций
Пресс-служба Театра Наций
Пресс-служба Театра Наций

Семен Серзин перенес действие романа в другой период истории — во времена перестройки. «Это то время, из которого произошло мое поколение, и оно, как мне кажется, мощно резонирует с литературным первоисточником. Речь идет не о том, что отцы с сыновьями столкнулись лбами, решая вопросы мироустройства. Важно, что и те и другие оказались перед лицом неотвратимых глобальных перемен, вот только каждый в меру своего жизненного опыта, или его отсутствия, видит будущее по-разному. В центре истории, так или иначе, стоит семья. Поэтому для меня было важно поговорить об отношениях между людьми, нарисовать психологический портрет общества через семью», — говорит режиссер.

Пресс-служба Театра Наций
Пресс-служба Театра Наций

Главные роли в спектакле исполняют Сергей Волков и сам Семен Серзин (в образе Евгений Базаров), Геннадий Блинов (Аркадий Кирсанов), Владимир Майзингер и Петр Семак (Николай Кирсанов), Витилий Коваленко (Павел Кирсанов), Ирина Старшендаум и Ольга Лерман (Одинцова), Александра Бортич (Фенечка), Алена Долголенко (Катя), Ольга Лапшина (мать Базарова), Борис Каморзин (отец Базарова), Илья Борисов (Ситников), Юлия Башорина (Кукшина) и Андрей Титченко (в роли мальчика).

Премьерный показ «Отцов и детей» в постановке Семена Серзина пройдет 20 мая, далее спектакль можно будет увидеть 21 мая, а также 16, 17 и 19 июня на основной сцене Театра Наций.

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