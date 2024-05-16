Мистерия «Парсифаль» и романтическая опера «Лоэнгрин» прозвучат на сцене Мариинского театра ко дню рождения Рихарда Вагнера

Оперная программа, состоящая из двух репертуарных сочинений немецкого композитора эпохи романтизма Рихарда Вагнера, стартует 22 мая на исторической сцене Мариинского театра вместе с «Парсифалем». Опера основана на рыцарском романе и разворачивается в окрестностях замка Монсальват, образуя квинтэссенцию философских и религиозных воззрений композитора. Сам Вагнер, работавший над адаптацией средневековой поэмы Вольфрама фон Эшенбаха на протяжении большей половины своей жизни, окрестил последнюю сочиненную оперу «Торжественной сценической мистерией». Главные партии 22 мая исполнят Михаил Векуа, Юлия Маточкина, Юрий Воробьёв, Евгений Никитин, Михаил Петренко и Глеб Перязев. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

«Эта та опера, мистерия, в которой важно все действие. Важно видеть, как мальчик становится юношей, а в конце обретает мудрость. И это мучительное и трудное преображение! Вагнер в „Парсифале“ наглядно продемонстрировал, что человек может и должен эволюционировать. В любом человеке есть возможность к росту, к развитию тех качеств, которые присущи мудрому, — это сострадание, человеколюбие, любовь», — признается Михаил Векуа, который исполняет титульную партию в опере.