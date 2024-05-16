Мистерия «Парсифаль» и романтическая опера «Лоэнгрин» прозвучат на сцене Мариинского театра ко дню рождения Рихарда Вагнера

В главных партиях на сцену выйдут ведущие певцы репертуара композитора, за дирижерским пультом обоих событий — Валерий Гергиев.
Оперная программа, состоящая из двух репертуарных сочинений немецкого композитора эпохи романтизма Рихарда Вагнера, стартует 22 мая на исторической сцене Мариинского театра вместе с «Парсифалем». Опера основана на рыцарском романе и разворачивается в окрестностях замка Монсальват, образуя квинтэссенцию философских и религиозных воззрений композитора. Сам Вагнер, работавший над адаптацией средневековой поэмы Вольфрама фон Эшенбаха на протяжении большей половины своей жизни, окрестил последнюю сочиненную оперу «Торжественной сценической мистерией». Главные партии 22 мая исполнят Михаил Векуа, Юлия Маточкина, Юрий Воробьёв, Евгений Никитин, Михаил Петренко и Глеб Перязев. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
«Эта та опера, мистерия, в которой важно все действие. Важно видеть, как мальчик становится юношей, а в конце обретает мудрость. И это мучительное и трудное преображение! Вагнер в „Парсифале“ наглядно продемонстрировал, что человек может и должен эволюционировать. В любом человеке есть возможность к росту, к развитию тех качеств, которые присущи мудрому, — это сострадание, человеколюбие, любовь», — признается Михаил Векуа, который исполняет титульную партию в опере.
23 мая на Второй сцене Мариинского театра зазвучит «Лоэнгрин» — романтическая опера о волшебном рыцаре была написана под вдохновением от средневековых легенд и, главным образом, от поэмы «Состязание певцов в Вартбурге». В главных партиях выйдут Сергей Скороходов, Юлия Маточкина, Евгений Никитин и Михаил Петренко. За пульт Симфонического оркестра Мариинского театра вновь встанет Валерий Гергиев.
Опера «Парсифаль» пройдет 22 мая на исторической сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.
Опера «Лоэнгрин» пройдет 23 мая на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.
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