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Театр

Хореограф Ксения Михеева представит танцевальный спектакль «Гроза» на Новой сцене Александринского театра

Премьера постановки по одноименной пьесе Александра Островского состоится в рамках фестиваля М.150.11. — к 150-летию Всеволода Мейерхольда и 11-летию Новой сцены театра, названной в его честь.

Кадры с репетиции спектакля
Фото: Вероника Сидорова

Кадры с репетиции спектакля

Кадры с репетиции спектакля
Фото: Вероника Сидорова

Кадры с репетиции спектакля

Премьера спектакля хореографа, танцовщицы и лауреатки нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксении Михеевой «Гроза. Механика падения. Ощущение прыжка» откроет масштабное празднование 11 лет Новой сцены Александринского театра. Это второе осмысление одноименной пьесы Островского и попытка показать не инородность ощущений, как это было в прошлогодней совместной с Домом Танца Каннон Данс постановке, но выявить эмоции, игровую подоплеку и ощущение удовольствия. В пластическом спектакле примут участие танцовщики Никита Маркелов, Ярослав Дидин, Станислав Пономарев, Александр Перцев, сама Ксения Михеева, Катя Ганюшина и Сергей Липовский. Над постановками трюков работ Николай Гусев.

«Гроза. Механика падения, ощущение прыжка. Часто то, что воспринимается падением, это, на самом деле, прыжок. В этом спектакле главный фокус направлен на инородность ощущений в механике сегодняшней жизни персонажей пьесы «Гроза» Островского, — ощущений в форму, и формы в ощущения. Любая группа жива, пока эти переходы существуют. Но здесь механика поглощает чувства, зажимает игру и удовольствие», — отмечает хореограф.

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Кадры с репетиции спектакля
Фото: Вероника Сидорова

Кадры с репетиции спектакля

Кадры с репетиции спектакля
Фото: Вероника Сидорова

Кадры с репетиции спектакля

Премьера постановки Ксении Михеевой «Гроза» состоится 17 мая на Новой сцене Александринского театра на набережной реки Фонтанки, 49А.

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