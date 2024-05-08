В рамках празднования юбилея Льва Додина Музей театрального искусства открывает масштабную ретроспективную выставку «Лев Додин: жизнь человека».

Выставка займет четыре зала музея и охватит четыре темы. «Человек и страна» представит декорации, реквизит, редкие фотографии и записи репетиций спектаклей «Дом», «Братья и сестры», «Стройбат», «Чевенгур», «Жизнь и судьба». А «Человек и мир» покажет атрибутику «Гамлета», «Короля Лира» и «Повелителя мух». «Человек-человек» совместит несколько редакций всех пьес Антона Чехова — от «Пьесы без названия» до недавней «Чайки» и «Человека и бога» с постановками по Федору Достоевскому: от «Кроткой» до «Братьев Карамазовых».