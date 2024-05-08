14 мая художественный руководитель Малого драматического театра празднует 80-летие, а позднее осенью столько же исполняется и самому театру. Проект посвящен этим двум важным датам, а главное — фигуре режиссера. На сцене он создал десятки спектаклей, в том числе — сценические эпопеи «Братья и сестры» по Федору Абрамову и «Бесы» по роману Федора Достоевского.
В рамках празднования юбилея Льва Додина Музей театрального искусства открывает масштабную ретроспективную выставку «Лев Додин: жизнь человека».
Выставка займет четыре зала музея и охватит четыре темы. «Человек и страна» представит декорации, реквизит, редкие фотографии и записи репетиций спектаклей «Дом», «Братья и сестры», «Стройбат», «Чевенгур», «Жизнь и судьба». А «Человек и мир» покажет атрибутику «Гамлета», «Короля Лира» и «Повелителя мух». «Человек-человек» совместит несколько редакций всех пьес Антона Чехова — от «Пьесы без названия» до недавней «Чайки» и «Человека и бога» с постановками по Федору Достоевскому: от «Кроткой» до «Братьев Карамазовых».
Помимо основных залов будет задействован и коридор, где разместятся артефакты другой части жизни Льва Додина — педагогике, экспедициям, актерским курсам и студенческой жизни.
Выставка «Лев Додин: жизнь человека» открыта с 24 мая по 20 октября 2024 года в Музее театрального искусства в Полярном флигеле Шереметевского дворца на набережной реки Фонтанки, 34.
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