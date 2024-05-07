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Театр

В Мариинском театре исполнят оперу «Евгений Онегин» — ко дню рождения Петра Чайковского

В классической постановке дирижера Юрия Темирканова спектакль впервые зазвучал на сцене Мариинского театра еще в 1982 году. По сей день эта адаптация известного произведения Александра Пушкина считается «эталонной».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Трудно представить, но лирическая опера в 3 актах на либретто Константина Шиловского могла и не увидеть зрителей. Композитор Петр Чайковской, которому сюжет посоветовала певица Елизавета Лавровская, долго сомневался в «оперности» знаменитого романа в стихах. Однако вскоре идея «Евгения Онегина» захватывает его и Чайковский создает создал оперу, которую на французский манер назвал «лирическими сценами». Премьера в московском Малом театре не принесла постановке славу, что изменилось пять лет спустя на сцене Большого Каменного театра — постановку 1884 года встретил головокружительный успех.

Оперу «Евгений Онегин» исполнят 8 мая на исторической сцене Мариинского театра. В главных партиях выйдут Владимир Мороз, Гелена Гаскарова, Игорь Морозов, Светлана Карпова и Михаил Кит. За дирижерским пультом – Заурбек Гугкаев.

Опера «Евгений Онегин» пройдет 8 мая на сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.

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