Оперу «Зори здесь тихие» и балет «Спартак» в постановке Григоровича представят в Мариинском театре ко Дню Победы

В праздничный день 9 мая прозвучит опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» — в честь 100-летие со дня рождения Бориса Васильева — писателя и сценариста, автора повести, вошедшей в основу либретто оперы. Исполнить оперу о подвиге девушек-зенитчиц предстоит Андрею Серову, Надежде Сердюк, Ирине Шишковой, Марие Баянкиной и Маргарите Ивановой. За дирижерским пультом — Заурбек Гугкаев.

На исторической сцене в тот же день сыграют оперу «Жизнь за царя» композитора Михаила Глинки. В главных партиях на сцену выйдут Дмитрий Григорьев, Анна Денисова, Екатерина Сергеева и Александр Михайлов. За дирижерским пультом — Гуген Петросян. В спектакле будут воспроизведены танцы польского акта в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова постановки 1939 года.

На Второй сцене Мариинского театра пройдет балет Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Юрия Григоровича — в рамках объединенных гастролей Большого и Мариинского театра. В главных партиях выйдут Алексей Путинцев, Владислав Лантратов, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова и Денис Савин. За пультом Оркестра Большого театра России — Павел Сорокин.

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