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Театр

Оперу «Зори здесь тихие» и балет «Спартак» в постановке Григоровича представят в Мариинском театре ко Дню Победы

В рамках специальной программы прозвучат известные всем военные песни, арии, ансамбли и симфонические сочинения из репертуара 1940-х годов, а также стихи ленинградцев, переживших войну.

Мариинский театр
Mistervlad / Shutterstock

Мариинский театр

Откроет цикл мероприятий спектакль-концерт «Песни наших отцов» 7 мая в Концертном зале Мариинского театра — там прозвучат широко известные песни военных лет: «Смуглянка», «Первым делом — самолеты», «Пора в путь-дорогу», «Жди меня», а также «Журавли», «Вечер на рейде», «Случайный вальс», «Мой милый, если б не было войны» в исполнении Ирины Матаевой, Варвары Соловьевой, Анны Князевой, Изабеллы Андриасян, Сергея Романова, Олега Сычева, Клима Тихонова, Якова Стрижака и Евгения Семина.

Концертные бригады
mariinsky.ru / Мариинский театр

Концертные бригады

Сезон 1944–1945 годов
mariinsky.ru / Мариинский театр

Сезон 1944–1945 годов

Специальная программа продолжится концертом, посвященным артистам театра в годы Великой Отечественной войны — тогда половина труппы осталась в осажденном городе, и солисты оперы и балета, концертмейстеры, оркестранты и дирижеры организовали Городской театр. 8 мая на концерте «В осаде, на фронте и в тылу» прозвучат арии, ансамбли и симфонические картины из репертуара 1940-х годов и стихи ленинградцев, переживших войну. Исполнят программу солисты оперы Мариинского театра.

«Спартак»

«Спартак»

«Жизнь за царя»

«Жизнь за царя»

В праздничный день 9 мая прозвучит опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» — в честь 100-летие со дня рождения Бориса Васильева — писателя и сценариста, автора повести, вошедшей в основу либретто оперы. Исполнить оперу о подвиге девушек-зенитчиц предстоит Андрею Серову, Надежде Сердюк, Ирине Шишковой, Марие Баянкиной и Маргарите Ивановой. За дирижерским пультом — Заурбек Гугкаев.

На исторической сцене в тот же день сыграют оперу «Жизнь за царя» композитора Михаила Глинки. В главных партиях на сцену выйдут Дмитрий Григорьев, Анна Денисова, Екатерина Сергеева и Александр Михайлов. За дирижерским пультом — Гуген Петросян. В спектакле будут воспроизведены танцы польского акта в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова постановки 1939 года.

На Второй сцене Мариинского театра пройдет балет Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Юрия Григоровича — в рамках объединенных гастролей Большого и Мариинского театра. В главных партиях выйдут Алексей Путинцев, Владислав Лантратов, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова и Денис Савин. За пультом Оркестра Большого театра России — Павел Сорокин.

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