Оперу «Зори здесь тихие» и балет «Спартак» в постановке Григоровича представят в Мариинском театре ко Дню Победы

В рамках специальной программы прозвучат известные всем военные песни, арии, ансамбли и симфонические сочинения из репертуара 1940-х годов, а также стихи ленинградцев, переживших войну.
Мариинский театр
Откроет цикл мероприятий спектакль-концерт «Песни наших отцов» 7 мая в Концертном зале Мариинского театра — там прозвучат широко известные песни военных лет: «Смуглянка», «Первым делом — самолеты», «Пора в путь-дорогу», «Жди меня», а также «Журавли», «Вечер на рейде», «Случайный вальс», «Мой милый, если б не было войны» в исполнении Ирины Матаевой, Варвары Соловьевой, Анны Князевой, Изабеллы Андриасян, Сергея Романова, Олега Сычева, Клима Тихонова, Якова Стрижака и Евгения Семина.
Специальная программа продолжится концертом, посвященным артистам театра в годы Великой Отечественной войны — тогда половина труппы осталась в осажденном городе, и солисты оперы и балета, концертмейстеры, оркестранты и дирижеры организовали Городской театр. 8 мая на концерте «В осаде, на фронте и в тылу» прозвучат арии, ансамбли и симфонические картины из репертуара 1940-х годов и стихи ленинградцев, переживших войну. Исполнят программу солисты оперы Мариинского театра.
В праздничный день 9 мая прозвучит опера Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» — в честь 100-летие со дня рождения Бориса Васильева — писателя и сценариста, автора повести, вошедшей в основу либретто оперы. Исполнить оперу о подвиге девушек-зенитчиц предстоит Андрею Серову, Надежде Сердюк, Ирине Шишковой, Марие Баянкиной и Маргарите Ивановой. За дирижерским пультом — Заурбек Гугкаев.
На исторической сцене в тот же день сыграют оперу «Жизнь за царя» композитора Михаила Глинки. В главных партиях на сцену выйдут Дмитрий Григорьев, Анна Денисова, Екатерина Сергеева и Александр Михайлов. За дирижерским пультом — Гуген Петросян. В спектакле будут воспроизведены танцы польского акта в хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова постановки 1939 года.
На Второй сцене Мариинского театра пройдет балет Арама Хачатуряна «Спартак» в постановке Юрия Григоровича — в рамках объединенных гастролей Большого и Мариинского театра. В главных партиях выйдут Алексей Путинцев, Владислав Лантратов, Евгения Образцова, Екатерина Крысанова и Денис Савин. За пультом Оркестра Большого театра России — Павел Сорокин.
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