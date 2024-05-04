Михайловский театр отменил два спектакля 4 мая из-за протечки на сцене

«Сегодня на сцене Михайловского театра произошла значительная протечка. Мы делаем все, чтобы вернуться к работе как можно скорее, но вынуждены сообщить, что сегодня, 4 мая, спектакли «Баядерка» в 13:00 и 18:00 отменены. Возврат средств за билеты будет произведен автоматически», — говорится в сообщении пресс-службы театра.



В культурном учреждении отметили, что делают все возможное, чтобы вернуться к работе как можно скорее. На прикрепленном к посту видео заметно, как из стены вытекает вода, а на полу образовались огромные лужи.

Напомним, что летом прошлого года завершился приём заявок от компаний, которые готовы выполнить работы по гидроизоляции фундаментов двух зданий Михайловского театра на площади Искусств. Стоимость контракта составила полмиллиарда рублей, а работы планировалось завершить до 30 ноября 2025 года.