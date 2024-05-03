15 мая театр открывает свои двери в центре Петербурга — на набережной Мойки, 28, близи академической капеллы. Зрителям покажут 4 визитные постановки «Морфеус», а в ближайшее время репертуар пополнят и другие постоянные спектакли.

В основе театра «Морфеус» — прямое взаимодействие с человеческими органами восприятия: в театре нет сцены, а главным героем становится сам зритель, который воспринимает действие на уровне чувств и эмоций. Для достижения полного погружения на зрителей надевают маски, блокирующие зрение. В отсутствии визуального восприятия, у зрителей фабула постановки разворачивается в воображении, оставляя простор для дальнейших фантазий. В одном сеансе могут принять участие не более 8 зрителей — одновременно это и актеры, и трикстеры, способные изменить сюжет и финал постановки.