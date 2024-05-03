Как частная инициатива проект существует с 2015 года в Москве и с тех пор его филиалы открылись за пределами страны — в Лондоне, Барселоне, Праге, Лос-Анджелесе, Загребе, Любляне, на Кипре и в Китае.
15 мая театр открывает свои двери в центре Петербурга — на набережной Мойки, 28, близи академической капеллы. Зрителям покажут 4 визитные постановки «Морфеус», а в ближайшее время репертуар пополнят и другие постоянные спектакли.
В основе театра «Морфеус» — прямое взаимодействие с человеческими органами восприятия: в театре нет сцены, а главным героем становится сам зритель, который воспринимает действие на уровне чувств и эмоций. Для достижения полного погружения на зрителей надевают маски, блокирующие зрение. В отсутствии визуального восприятия, у зрителей фабула постановки разворачивается в воображении, оставляя простор для дальнейших фантазий. В одном сеансе могут принять участие не более 8 зрителей — одновременно это и актеры, и трикстеры, способные изменить сюжет и финал постановки.
Генеральный директор театра «Морфеус» и экс-директор по маркетингу:
Наши спектакли отличаются высоким уровнем иммерсивности. Все органы чувств переходят в режим повышенной активности, а высокая степень погружения – общение с актерами, полная свобода действий и передвижений, влияние на ход сюжета - погружает зрителя в ситуацию до такой степени, что ее уже сложно отличить от реальности. Вспомните, как в детстве мы воображали себя рыцарями, принцессами и волшебниками. Тогда это представление было настолько сильным, что, погрузившись в игру, мы полностью отключались от внешнего, реально существующего мира. Так и здесь, погружаясь в заданную ситуацию, зрители существуют в ней, словно в реальной жизни. И могут из одного времени и пространства за секунду переноситься в другое. Как в фильмах Кристофера Нолана!
В классическом репертуаре иммерсивного театра 6 постановок в различных жанрах — от постапокалиптического триллера «Ответ Гиппократа», мистического детектива «22'07» и комедии абсурда «До свадьбы доживёт» до импровизационного шоу «Вдох», семейного приключения «Загадка амулета» и гейм-спектакля «Судный день» — на нем можно примерить на себя роль присяжного заседателя, способного решить судьбу человечества.
Комментарии (0)