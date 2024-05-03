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Театр

В Мариинском театре пройдет фестиваль — к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова

В театре продолжается цикл мероприятий, посвященных юбилею российского композитора — в мае зрителей ждут три спектакля полно характеризующие разные фазы творческого пути маэстро.

Палаты славного царя Додона (первое действие). Эскиз декорации Константина Коровина, 1909 год
mariinsky.ru / Мариинский театр

Палаты славного царя Додона (первое действие). Эскиз декорации Константина Коровина, 1909 год

Обложка клавира, оформленного Иваном Билибиным. 1908 год
mariinsky.ru / Мариинский театр

Обложка клавира, оформленного Иваном Билибиным. 1908 год

У Шемахинской царицы (второе действие). Эскиз декорации Константина Коровина, 1909 год
mariinsky.ru / Мариинский театр

У Шемахинской царицы (второе действие). Эскиз декорации Константина Коровина, 1909 год

Шемахинская царица: Розалия Горская; царь Додон: Павел Журавленко, 1919 год
mariinsky.ru / Мариинский театр

Шемахинская царица: Розалия Горская; царь Додон: Павел Журавленко, 1919 год

Розалия Горская (Шемаханская царица), дирижер Гжегож Фительберг и Павел Курзнер (царь Додон) после спектакля. 1919 год.
mariinsky.ru / Мариинский театр

Розалия Горская (Шемаханская царица), дирижер Гжегож Фительберг и Павел Курзнер (царь Додон) после спектакля. 1919 год.

mariinsky.ru / Мариинский театр
mariinsky.ru / Мариинский театр
mariinsky.ru / Мариинский театр

«Золотой петушок» — это позднее сочинение Римского-Корсакова, над котором композитор работал в турбулентное время: Русско-японская война, революция 1905 года, студенческие волнения, которые захватили консерваторию. Сказка, которой не суждено было стать реальностью, становится музыкально-театральным памфлетом и последним оперным сочинением композитора. Впервые опера прозвучала в московском Оперном театре Зимина на сцене театра Солодовникова в 1909 году, а 10 лет спустя на сцене Мариинского театра. Сейчас постановку можно увидеть 4 мая на Второй сцене в исполнении Андрея Серова, Артема Мелихова, Юлии Сулеймановой, Елены Витман, Анны Шульгиной, Дениса Беганского, Дмитрия Воропаева, Александра Герасимова. 

Улица в малороссийской деревне и Берег озера близ старого панского дома. Эскизы декораций Михаила Бочарова. Рисунки художника Федора Козачинского
mariinsky.ru / Мариинский театр

Улица в малороссийской деревне и Берег озера близ старого панского дома. Эскизы декораций Михаила Бочарова. Рисунки художника Федора Козачинского. Ежегодник Императорских театров, 1894-1895

Голова: Федор Стравинский Архив Мариинского театра
mariinsky.ru / Мариинский театр

Голова: Федор Стравинский

Архив Мариинского театра

Ганна: Мария Славина; Левко: Митрофан Чупрынников Ежегодник Императорских театров. 1894-1895
mariinsky.ru / Мариинский театр

Ганна: Мария Славина; Левко: Митрофан Чупрынников

Ежегодник Императорских театров. 1894-1895

Сцена из второго действия. Свояченица: Мария Каменская; Винокур: Григорий Угринович; Голова: Федор Стравинский. Ежегодник Императорских театров. 1894
mariinsky.ru / Мариинский театр

Сцена из второго действия. Свояченица: Мария Каменская; Винокур: Григорий Угринович; Голова: Федор Стравинский. Ежегодник Императорских театров. 1894-1895.

mariinsky.ru / Мариинский театр
mariinsky.ru / Мариинский театр

Начать знакомство с музыкальным творчеством Николая Римского-Корсакова возможно с его раннего произведения — «Майская ночь», которую можно услышать в Концертном зале Мариинского театра 6 мая, опера соединяющая романтизм и народную культуру. На либретто композитора она создавалась по мотивам одноименной повести Николая Гоголя из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Композитор посвятил сочинение своей жене — пианистке Надежде Пургольд, ученице и музе. Премьера спектакля состоялась в Мариинском театре в 1880 году, а далее поехала гастролями по другим странам. В свое время главные партии исполняли Надежда Забела-Врубель (та самая, с образа которой Врубель списывал своих мифических героинь), Федор Шаляпин, дерижировал Сергей Рахманинов. В новейшей постановке партии исполнят Михаил Колелишвили, Игорь Морозов, Виктория Ястребова, Елена Карпеш. За дирижерским пультом — Роман Леонтьев. Повторно услышать оперу будет возможно 29 мая.

Шехеразада
mariinsky.ru / Мариинский театр

Шехеразада

Шопениана
mariinsky.ru / Мариинский театр

Шопениана

Лебедь
mariinsky.ru / Мариинский театр

Лебедь

Видение розы
mariinsky.ru / Мариинский театр

Видение розы

Карнавал
mariinsky.ru / Мариинский театр

Карнавал

Жар-птица
mariinsky.ru / Мариинский театр

Жар-птица

Фестиваль продолжится вечером балетов Михаила Фокина: «Шопениана», «Видение розы», «Лебедь» и «Шехеразада» пройдут на Исторической сцене Марииснкого театра 21 мая. Созданные в рамках «Русских сезонов» миниатюры стали символами дягилевской труппы. В начале XX века ведущие роли исполняли и Анна Павлова, и Вацлав Нижинский. Продолжат балетные постановки миниатюры «Карнавал», «Жар-птица» и «Шехеразада» 25 мая.

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