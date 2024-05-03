В Мариинском театре пройдет фестиваль — к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова

В театре продолжается цикл мероприятий, посвященных юбилею российского композитора — в мае зрителей ждут три спектакля полно характеризующие разные фазы творческого пути маэстро.
Палаты славного царя Додона (первое действие). Эскиз декорации Константина Коровина, 1909 год
Обложка клавира, оформленного Иваном Билибиным. 1908 год
У Шемахинской царицы (второе действие). Эскиз декорации Константина Коровина, 1909 год
Шемахинская царица: Розалия Горская; царь Додон: Павел Журавленко, 1919 год
Розалия Горская (Шемаханская царица), дирижер Гжегож Фительберг и Павел Курзнер (царь Додон) после спектакля. 1919 год.
«Золотой петушок» — это позднее сочинение Римского-Корсакова, над котором композитор работал в турбулентное время: Русско-японская война, революция 1905 года, студенческие волнения, которые захватили консерваторию. Сказка, которой не суждено было стать реальностью, становится музыкально-театральным памфлетом и последним оперным сочинением композитора. Впервые опера прозвучала в московском Оперном театре Зимина на сцене театра Солодовникова в 1909 году, а 10 лет спустя на сцене Мариинского театра. Сейчас постановку можно увидеть 4 мая на Второй сцене в исполнении Андрея Серова, Артема Мелихова, Юлии Сулеймановой, Елены Витман, Анны Шульгиной, Дениса Беганского, Дмитрия Воропаева, Александра Герасимова.
Улица в малороссийской деревне и Берег озера близ старого панского дома. Эскизы декораций Михаила Бочарова. Рисунки художника Федора Козачинского. Ежегодник Императорских театров, 1894-1895
Голова: Федор Стравинский
Архив Мариинского театра
Ганна: Мария Славина; Левко: Митрофан Чупрынников
Ежегодник Императорских театров. 1894-1895
Сцена из второго действия. Свояченица: Мария Каменская; Винокур: Григорий Угринович; Голова: Федор Стравинский. Ежегодник Императорских театров. 1894-1895.
Начать знакомство с музыкальным творчеством Николая Римского-Корсакова возможно с его раннего произведения — «Майская ночь», которую можно услышать в Концертном зале Мариинского театра 6 мая, опера соединяющая романтизм и народную культуру. На либретто композитора она создавалась по мотивам одноименной повести Николая Гоголя из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Композитор посвятил сочинение своей жене — пианистке Надежде Пургольд, ученице и музе. Премьера спектакля состоялась в Мариинском театре в 1880 году, а далее поехала гастролями по другим странам. В свое время главные партии исполняли Надежда Забела-Врубель (та самая, с образа которой Врубель списывал своих мифических героинь), Федор Шаляпин, дерижировал Сергей Рахманинов. В новейшей постановке партии исполнят Михаил Колелишвили, Игорь Морозов, Виктория Ястребова, Елена Карпеш. За дирижерским пультом — Роман Леонтьев. Повторно услышать оперу будет возможно 29 мая.
Фестиваль продолжится вечером балетов Михаила Фокина: «Шопениана», «Видение розы», «Лебедь» и «Шехеразада» пройдут на Исторической сцене Марииснкого театра 21 мая. Созданные в рамках «Русских сезонов» миниатюры стали символами дягилевской труппы. В начале XX века ведущие роли исполняли и Анна Павлова, и Вацлав Нижинский. Продолжат балетные постановки миниатюры «Карнавал», «Жар-птица» и «Шехеразада» 25 мая.
16+
Комментарии (0)