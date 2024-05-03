В Мариинском театре пройдет фестиваль — к 180-летию со дня рождения Николая Римского-Корсакова

Начать знакомство с музыкальным творчеством Николая Римского-Корсакова возможно с его раннего произведения — «Майская ночь», которую можно услышать в Концертном зале Мариинского театра 6 мая, опера соединяющая романтизм и народную культуру. На либретто композитора она создавалась по мотивам одноименной повести Николая Гоголя из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Композитор посвятил сочинение своей жене — пианистке Надежде Пургольд, ученице и музе. Премьера спектакля состоялась в Мариинском театре в 1880 году, а далее поехала гастролями по другим странам. В свое время главные партии исполняли Надежда Забела-Врубель (та самая, с образа которой Врубель списывал своих мифических героинь), Федор Шаляпин, дерижировал Сергей Рахманинов. В новейшей постановке партии исполнят Михаил Колелишвили, Игорь Морозов, Виктория Ястребова, Елена Карпеш. За дирижерским пультом — Роман Леонтьев. Повторно услышать оперу будет возможно 29 мая.