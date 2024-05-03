Малый театр кукол проведет бесплатные показы «Преступления и наказания», «Декамерона» и еще 10 спектаклей

В рамках серии в Малом театре кукол состоятся не менее 12 показов семи спектаклей — «Мармеладов» и «Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского (рекомендован тем, кто мучается терзаниями совести, тварь ли он дрожащая или право имеет), «Декамерон» по мотивам собрания новелл Джованни Боккаччо, «Лир» по тексту Уильяма Шекспира, навеянного романом Сервантеса спектакля «Дон Кихот. Клоунада», «Жизнь Василия Фивейского» по мотивам повести Леонида Андреева, а также постановки по классическому тексту Чехова «Чайка».