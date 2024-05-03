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Театр

Малый театр кукол проведет бесплатные показы «Преступления и наказания», «Декамерона» и еще 10 спектаклей

Проект ориентирован на популяризацию искусства театра кукол и шедевров русской и мировой литературы среди недавних выпускников 9-11 классов, а также на привлечение молодежи в качестве новой аудитории театра.

"Преступление и наказание"
Изображение предоставлено пресс-службой МТК

"Преступление и наказание"

В рамках серии в Малом театре кукол состоятся не менее 12 показов семи спектаклей — «Мармеладов» и «Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского (рекомендован тем, кто мучается терзаниями совести, тварь ли он дрожащая или право имеет), «Декамерон» по мотивам собрания новелл Джованни Боккаччо, «Лир» по тексту Уильяма Шекспира, навеянного романом Сервантеса спектакля «Дон Кихот. Клоунада», «Жизнь Василия Фивейского» по мотивам повести Леонида Андреева, а также постановки по классическому тексту Чехова «Чайка».

"Лир"
Изображение предоставлено пресс-службой МТК

"Лир"

Каждый спектакль смогут посетить 40 студентов средних специальных учебных заведений, предварительно зарегистрировавшись в Timepad. «Благодаря возможности реализовать проект "Театр кукол — студентам колледжей" мы, несомненно, создаем комфортные условия студентам для посещения театра — проводим показы на безвозмездной основе, а также позволяем ребятам посетить спектакли вместе с друзьями — студентами колледжей или целыми потоками», — отмечают в команде МТК.

"Дон Кихот. Клоунада"
Изображение предоставлено пресс-службой МТК

"Дон Кихот. Клоунада"

Ближайшие показы пройдут 11 мая («Преступление и наказание»), 13 мая («Мармеладов»), 21 мая («Декамерон»), а также 8 июня («Лир») и 27 июня («Дон Кихот. Клоунада») в Малом театре кукол на Лиговском проспекте, 267 к2.

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