В Мариинском театре исполнят оперу «Паяцы» — ко дню рождения композитора Руджеро Леонкавалло

23 апреля музыкальный мир празднует день рождения Руджеро Леонкавалло, а показ оперы «Паяцы» в режиссуре Изабель Парсьо-Пьери состоится на следующий день — 24 апреля на Второй сцене Мариинского театра. Главные партии исполнят Ахмед Агади, Гелена Гаскарова, Ариунбаатар Ганбаатар, Александр Тимченко, Вячеслав Васильев. За дирижерским пультом — Кристиан Кнапп.

В основе сюжета оперы — комедия дель арте бродячей труппы Канио, четверо мужчин из которой борются за сердце героини Недды. Главный герой в опере Канио — комедиант и обманутый муж. Его трагедия во всей полноте раскрывается во втором акте, когда он обречен стать посмешищем и на сцене, и в реальной жизни. В пучину раскаленных эмоций вместе с любовью вплетаются сложные чувства гордости, ревности, похоти и страха одиночества. Сельская постановка медленно, но верно перерастает в открытый конфликт, а бутафорская кровь сменяется настоящей.

Показ оперы «Паяцы» состоится 24 апреля 2024 года на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.

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