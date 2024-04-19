Благотворительный проект «Театральная академия особых талантов» покажет спектакль «Теремок»

«Это мой первый опыт работы как педагога-режиссера с детьми с особенностями развития. Было волнительно, даже немного страшно, но процесс меня захватил. Это колоссальный опыт», — отмечает режиссер спектакля Аглая Жюгжда.

Постановка «Теремок» пройдет 27 апреля 2024 года в Театральном музее на улице Зодчего Росси, 2А.

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