Благотворительный проект «Театральная академия особых талантов» покажет спектакль «Теремок»

Постановка — это выпускной проект учащихся «Театральной академии особых талантов», которая с сентября по апрель организовывала еженедельные театральные занятия, кукольные спектакли и интерактивные экскурсии для детей с ментальными нарушениями.
В спектакле «Теремок», поставленном по одноименной русской народной сказке, участвуют артисты в возрасте от 10 до 18 лет. Ключевой идеей в подготовке и репетиции проекта стало дистанцирование от условных рамок персонажа, передача характерных черт героя. Постановка создавалась в соавторстве с детьми — исходя из их навыков и придумок. В «Теремке» нет привычных традиционных декораций, вся пространственная информация заложена в белые маленькие кубы-коробки. Из них могут конструироваться разные сооружения и фигуры, рисунки на реквизите создавались самими актерами.
«Это мой первый опыт работы как педагога-режиссера с детьми с особенностями развития. Было волнительно, даже немного страшно, но процесс меня захватил. Это колоссальный опыт», — отмечает режиссер спектакля Аглая Жюгжда.
Постановка «Теремок» пройдет 27 апреля 2024 года в Театральном музее на улице Зодчего Росси, 2А.
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