Мариинский театр отметит день рождения Сергея Прокофьева исполнением оперы «Обручение в монастыре»

Мариинский театр

О творчестве Сергея Прокофьева:

Прокофьев с юности считал Мариинский театр своим: впервые он оказался здесь в девятилетнем возрасте, а три года спустя, поступив в Петербургскую консерваторию, стал регулярно посещать спектакли и концерты. С Мариинским композитор заключил свой первый договор на постановку оперы — в 1916 году, но через год был вынужден его разорвать из-за революции. Спустя десять лет, в 1926 году, Мариинский (тогда ГАТОБ) стал первым в России театром, поставившим оперу Прокофьева — это была «Любовь к трем апельсинам». Услышать это знаковое сочинение можно и сегодня — ближайшие показы пройдут 11 мая в 12:00 и 19:00.

Сейчас репертуар Мариинского украшают семь постановок опер композитора, включая даже написанного в детстве «Великана». В числе балетных жемчужин — прокофьевские «Ромео и Джульетта» и «Золушка», созданные по заказу театра, а также «Каменный цветок». Со сцен театра регулярно звучат симфонические сочинения композитора, в том числе оратория для чтеца, солистов, хора и оркестра «Иван Грозный» и масштабные кантаты — к 20-летию Октября и «Александр Невский».