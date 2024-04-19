Проект станет частью масштабного сезона, названного «Мейерхольдоведение», и охватит основные направления деятельности Новой сцены Александринского театра — театр, танец, музыка, медиаискусство.
Фестиваль откроется 17 мая премьерой танцевального спектакля хореографа, танцовщицы и лауреатки премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ксении Михеевой «Гроза. Механика падения. Ощущение прыжка» по пьесе Александра Островского «Гроза».
В этот же день, в фойе театра пройдет специальный показ проекта, в рамках которого академические и электронные музыканты пересоберут музыку Александра Глазунова к спектаклю Мейерхольда по драме Михаила Лермонтова «Маскарад». Она звучала в том самом спектакле постановщика, который в 1917-м году символически завершил эпоху императорской России — «Ночь музеев x Новая сцена. Маскарад. Деконструкция».
18 мая в Черном зале труппа современного танца и перформанса благотворительного фонда «Антон тут рядом» покажет танцевальный перформанс «Твоими глазами».
Вечер продолжится в Медиацентре, где режиссеры Ира Криворукова и Ваня Заславец по-современному интерпретируют рассказ Антона Чехова «Каштанка». Научно-технологическая версия перефраза рассказа мастера малых литературных форм «В учёном обществе» покажет мир «глазами» механической Каштанки, а почти все роли в постановки исполнят роботы.
Программа мероприятий на 18 мая завершится традиционным для Новой сцены Александринского театра аудио-визуальным форматом концерта. «Noiseroom: Медитация» пройдет в большом зале и покажет три перформанса от междисциплинарных артистов. Постановки «Души», «нирвана» и «SPECTRE» создадут медитативную атмосферу и отправят исследовать возможности аудиального восприятия.
Заключительный этап фестиваля 19 мая начнется с концерта «Новые формы. Консорт Gamajun», в рамках которого зрителям предлагают услышать калейдоскоп музыкальных экспериментов авангардной эпохи XX века. В программе музыка Арнольда Шёнберга, Игоря Стравинского, Лучано Берио, Стива Райха, Элвина Люсье и Джона Кейджа.
Также вечером 19 мая повторится робототехнический перформанс «В учёном обществе», а также пройдет показ перформанса, основанного на пластических принципах постановщика, — «Биомеханика».
Цикл фестивальных мероприятий завершится концертом пространственной музыки «М.150.11. Electronium», в котором примут участие греческий композитор и саунд-художник Thanos Chrysakis, а также перформер и музыкант Антон Яхонтов и саунд-дизайнер Леонид Грищенко.
«М.150.11 расшифровывается довольно просто. М — Мейерхольд, 150 — юбилейный год, а 11 — это возраст Новой сцены. Весь сезон мы проводили проект “Мейерхольдоведение”, а фестиваль его яркая часть. Первый фестиваль ко дню рождения мы придумали в прошлом году, когда Новой сцене исполнилось 10. И он был нашей рефлексией про прожитое и сделанное за 10 лет, с одной стороны, а с другой, презентовал, какой Новая сцена стала усилиями нынешней команды кураторов. В этом году мы сочинили второй фестиваль и за три дня постараемся показать все, чем занимается сейчас Новая сцена», — говорит Александр Малич, генеральный продюсер Новой сцены театра.
Фестиваль М.150.11 пройдет с 17 по 19 мая на Новой сцене Александринского театра на набережной Фонтанки, 49а.
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