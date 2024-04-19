«М.150.11 расшифровывается довольно просто. М — Мейерхольд, 150 — юбилейный год, а 11 — это возраст Новой сцены. Весь сезон мы проводили проект “Мейерхольдоведение”, а фестиваль его яркая часть. Первый фестиваль ко дню рождения мы придумали в прошлом году, когда Новой сцене исполнилось 10. И он был нашей рефлексией про прожитое и сделанное за 10 лет, с одной стороны, а с другой, презентовал, какой Новая сцена стала усилиями нынешней команды кураторов. В этом году мы сочинили второй фестиваль и за три дня постараемся показать все, чем занимается сейчас Новая сцена», — говорит Александр Малич, генеральный продюсер Новой сцены театра.

Фестиваль М.150.11 пройдет с 17 по 19 мая на Новой сцене Александринского театра на набережной Фонтанки, 49а.

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