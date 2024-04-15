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Театр

В квартире Самойловых покажут псевдобайопик о Всеволоде Мейерхольде

От этого не случайна лишняя буква в его названии — «Мейергольд»: именно такая фамилия была при рождении у Карла Мейергольда, который позже станет главным реформатором театра.

Изображение предоставлено авторами спектакля

Жанр спектакля — псевдобайопик: разные факты из биографии Всеволода Мейерхольда смешиваются с художественным вымыслом. Например, с судьбой шекспировского принца датского: как известно, Мейерхольд долго мечтал поставить «Гамлета», но так и не успел воплотить эту мечту в жизнь. Образ главного героя построен не только на личности самого Мейерхольда, но вдохновлен другими новаторами в искусстве Джармушем, Уорхоллом, Бертоном.

Режиссер спектакля «Мейергольд» Полина Алехина сконцентрировалась на юношеских годах Всеволода Эмильевича, его дорежиссерском периоде. Постановка исследет первые шаги молодого художника, которого играет Иван Капорин, — от ухода из родительского дома до знакомства со Станиславским и обретения собственного творческого пути.

«Это взгляд из сегодняшнего дня на образ молодого режиссера, поиск «точки» неугасаемой энергии, которая всякий раз помогала художнику двигаться дальше, несмотря на неудачи и сомнения, свойственные каждому творческому человеку. Попытка представить, каким был великий мастер в момент, когда он только обретал свой собственный голос», — говорят авторы спектакля. 

Премьерные показы спектакля «Мейергольд» пройдут 21 апреля и 15 мая 2024 года в Музее-квартире актеров Самойловых на Стремянной улице, 8. 

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