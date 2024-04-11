В Мариинском театре состоится мировой дебют Хиблы Герзамова в партии Адрианы Лекуврер

Опера в четырех действиях основана на одноименной драме французских драматургов Эжена Скриба и Эрнеста Легуве 1849 года и повествует о судьбе великой актрисы и одной из самых значительных фигур театра эпохи Просвещения. Практически все персонажи — реальные исторические личности. Премьера оперы состоялась в миланском Театро Лирико в 1902 году и с тех пор партию Адриенны Лекуврер примеряли на себя Магда Оливеро (признанная композитором образцовой Адрианой), Рената Тебальди, Лейла Генчер, Рената Скотто, Мирелла Френи, Монсеррат Кабалье, Джоан Сазерленд, Райна Кабаиванска, Мария Гулегина, Анджела Георгиу и Анна Нетребко. В Петербурге «Адриана Лекуврёр» была впервые представлена в 1906 году в Большом зале консерватории. А с 1930-х опера прочно вошла в репертуар театров не в последнюю очередь благодаря харизматичным солисткам. В Мариинском театре опера впервые была поставлена в 2017 году.

27 и 30 апреля опера пройдет в идет в постановке Изабель Парсьо-Пьери, которая выступила одновременно режиссером и художником-постановщиком. Художник по костюмам — Кристиан Гаск, художник по свету — Пьер Дюпюэй.