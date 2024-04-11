В Мариинском театре состоится мировой дебют Хиблы Герзамова в партии Адрианы Лекуврер

Мировая звезда оперной сцены Хибла Герзамова впервые споет титульную партию в сочинении Франческо Чилеа «Адриана Лекуврер» в постановке Изабель Парсьо-Пьери.
Опера в четырех действиях основана на одноименной драме французских драматургов Эжена Скриба и Эрнеста Легуве 1849 года и повествует о судьбе великой актрисы и одной из самых значительных фигур театра эпохи Просвещения. Практически все персонажи — реальные исторические личности. Премьера оперы состоялась в миланском Театро Лирико в 1902 году и с тех пор партию Адриенны Лекуврер примеряли на себя Магда Оливеро (признанная композитором образцовой Адрианой), Рената Тебальди, Лейла Генчер, Рената Скотто, Мирелла Френи, Монсеррат Кабалье, Джоан Сазерленд, Райна Кабаиванска, Мария Гулегина, Анджела Георгиу и Анна Нетребко. В Петербурге «Адриана Лекуврёр» была впервые представлена в 1906 году в Большом зале консерватории. А с 1930-х опера прочно вошла в репертуар театров не в последнюю очередь благодаря харизматичным солисткам. В Мариинском театре опера впервые была поставлена в 2017 году.
27 и 30 апреля опера пройдет в идет в постановке Изабель Парсьо-Пьери, которая выступила одновременно режиссером и художником-постановщиком. Художник по костюмам — Кристиан Гаск, художник по свету — Пьер Дюпюэй.
Исполнительница партии Адрианы Лекуврёр:
Валерий Абисалович Гергиев пригласил меня спеть Адриану в спектакле Мариинского театра еще несколько лет назад. Но пришла я к этой партии только сейчас и счастлива, что мой дебют состоится на сцене этого великого театра. В карьере каждой оперной певицы Адриана Лекуврёр занимает особенное место, это всегда новый этап в творческой жизни. Я ждала, когда эта знаковая партия появится и в моем репертуаре, но мне было важно двигаться последовательно и спеть сначала Норму, затем Адриану. Сейчас я работаю над партией, впеваю ее, „сплетаю" музыкальную ткань Адрианы в единое целое. Но интересна эта партия не только музыкально — это и актерский вызов для меня, ведь персонаж Адрианы сложный, многогранный. Уже скоро я буду в Петербурге и встречусь с моими замечательными коллегами, партнерами по сцене. Я люблю Мариинский театр, его залы, труппу, оркестр. Счастье, что в Мариинском такая богатая оперная афиша — ни в одном театре мира не представлено столько великолепных названий, шедевров оперного искусства!
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