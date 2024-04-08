Гастроли Большого театра в Петербурге и опера «Золотой петушок» Римского-Корсакова пройдут в Мариинском театре на майских праздниках

Мариинский театр подготовил программу на предстоящие праздники — на сцене труппа Большого театра с классикой «Спартак» в постановке Юрия Григоровича. В последний раз балет приезжал в Петербург в 1998 году. Также ждем репертуарные фавориты, специальную программу в преддверии Дня Победы, а также продолжение празднования 180-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова.
В театре продолжается празднование 180-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова, в рамках которых проходит обмен гастролей с Большим театром. В мае в театральном репертуаре первая опера композитора, над которой он работал 35 лет, «Псковитянка». В свое время в роли Ивана Грозного в Частной опере Саввы Мамонтова выступал Федор Шаляпин, для которого роль в постановки считается эмблематической: благодаря тиражированию в тысячах фотопортретов и почтовых карточек, образ Шаляпина–Грозного получил у современников большую популярность. Услышать оперу можно на исторической сцене 1 мая.
Цикл фестивальных мероприятий продолжится последней оперой «Золотой петушок» — впервые за 2 года постановка пройдет 4 мая. Написанный по «Сказке о золотом петушке» Александра Пушкина сюжет оперы тем не менее обращался к современной Римскому-Корсакову истории — в опере ясна сатира на самодержавие. Опера в угоду цензуре так и не была поставлена при жизни композитора, премьера состоялась год спустя — в 1909 году — в Оперном театре Зимина.
Завершит майскую программу, приуроченную к празднованию 180-летия со дня рождения Римского-Корсакова, опера «Майская ночь», которую можно услышать в Концертном зале Мариинского театра 6 мая.
История постановки «Спартак» берет истоки сразу в двух городах — в Петербурге над балетом, премьера которого состоялась в 1956 году, работал хореограф Леонид Якобсон, в Москве — в Большом театре в прочтении Игоря Моисеева, с Майей Плисецкой в роли Фригии, только спустя два года, в 1958 году. Несмотря на успех у публики, версия Моисеева прошла всего шесть раз за один сезон и навсегда исчезла со сцены, уступив адаптации Якобсона (с 1962 года его спектакль был перенесен в столицу в расширенной редакции, роль Фригии осталась у Плисецкой). Тем не менее, известный современной публике балет прошел спустя десятилетие — либретто 1968 года балетмейстера Юрия Григоровича «Спартак» стал визитной карточкой Большого театра. В последней драматургической версии классический танец встал на первый план, а всем действующим персонажам была присвоена оригинальная развернутая пластическая характеристика, способствующая большей сопричастности зрителей. В оформлении Симона Вирсаладзе постановка Григоровича пройдет 7, 8 и 9 мая на исторической сцене Мариинского театра.
Сценарий постановки, написанный драматургом Николаем Волковым, восходит к одноименному роману Раффаэлло Джованьоли и историческим событиям. Сам Григорович определял жанр постановки «сценами из римской жизни», в рамках которых гладиаторские бои, масштабные пиры и шествия легионеров сменяются восстанием рабов под шефством Спартака.
В мае празднуется день рождения и другого культового русского композитора — к 184-летию Петра Чайковского 4 мая пройдет балет «Лебединое озеро», а 7 и 8 мая на сцене театра пройдут «лирические сцены» «Евгения Онегина». Спектакль будет представлен в классической постановке Юрия Темирканова, которая проигрывается в Мариинском театре с 1982 года.
«Драгоценности»
Помимо «Спартака» гастроли московского Большого театра привезли из столицы балет «Драгоценности» на музыку Габриэля Форе (французский композитор работал над первой частью «Изумруды»), Игоря Стравинского («Рубины»), а также Петра Чайковского (создал последнюю часть «Бриллианты»). Трехчастную форму сложнейшего по форме опуса можно увидеть на второй сцене театра 10, 11 и 12 мая.
Также в майском репертуаре специальная концертная программа солистов оперы и Симфонического оркестра Мариинского театра в преддверии Дня Победы — 8 мая в Концертном зале. На следующий день, 9 мая, там же прозвучит опера композитора Кирилла Молчанова «Зори здесь тихие» в концертном исполнении.
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