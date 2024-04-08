Гастроли Большого театра в Петербурге и опера «Золотой петушок» Римского-Корсакова пройдут в Мариинском театре на майских праздниках

В театре продолжается празднование 180-летия со дня рождения Николая Римского-Корсакова, в рамках которых проходит обмен гастролей с Большим театром. В мае в театральном репертуаре первая опера композитора, над которой он работал 35 лет, «Псковитянка». В свое время в роли Ивана Грозного в Частной опере Саввы Мамонтова выступал Федор Шаляпин, для которого роль в постановки считается эмблематической: благодаря тиражированию в тысячах фотопортретов и почтовых карточек, образ Шаляпина–Грозного получил у современников большую популярность. Услышать оперу можно на исторической сцене 1 мая.

Цикл фестивальных мероприятий продолжится последней оперой «Золотой петушок» — впервые за 2 года постановка пройдет 4 мая. Написанный по «Сказке о золотом петушке» Александра Пушкина сюжет оперы тем не менее обращался к современной Римскому-Корсакову истории — в опере ясна сатира на самодержавие. Опера в угоду цензуре так и не была поставлена при жизни композитора, премьера состоялась год спустя — в 1909 году — в Оперном театре Зимина.

Завершит майскую программу, приуроченную к празднованию 180-летия со дня рождения Римского-Корсакова, опера «Майская ночь», которую можно услышать в Концертном зале Мариинского театра 6 мая.