Валерий Гергиев и Мариинский театр продолжают серию музыкальных приношений в Тихвине

«Мы находимся в святых местах. Первый раз я оказался здесь четыре года назад, и с тех пор Тихвин вошел не только в мою жизнь, но и в жизнь артистов Мариинского, а теперь еще и Большого театра. Для любого российского музыканта приезд в Тихвин — это большое событие. Буквально в ста метрах отсюда находится дом-музей Римского-Корсакова, где он вырос, где его крестили, рядом — Полковая церковь, где мы выступим. Кажется, это то лучшее, что Россия может предложить Тихвину в благодарность, что земля подарила Николая Андреевича Римского-Корсакова», — цитирует Валерия Гергиева пресс-служба театра.

Фестиваль «Гений места» стартовал 22 марта. Так, в Тихвине прозвучала опера «Царская невеста». Главные партии исполнили солисты Большого театра России Эльчин Азизов, Агунда Кулаева, Константин Артемьев, Николай Казанский и солисты Мариинского театра Айгуль Хисматуллина, Юрий Воробьёв и Олег Балашов.

Следующей после Тихвина точкой станет Псков. О датах новых музыкальных приношений будет объявлено дополнительно. Всего в программу «Гения места» вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов (Ораниенбаум).