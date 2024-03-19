Опубликованная в журнале «Современник» в 1855 году «комедия в 5 действиях» Ивана Тургенева не была «годной для сцены», и рассматривалась публикой как слишком скучная для театральной постановки — в свойственном литературном стиле романтика-пейзажиста ирония, юмор, глубина сюжета были не для всех уловимы. Несмотря на обвинения в отсутствии драматической жилки, пьеса «Месяц в деревне» ставится в театрах уже через 20 лет.
Кадр с репетиции постановки
Спектакль дебютировал на сцене Малого театра бенефисом актрисы Екатерины Васильевой, празднующей 25-летний юбилей её сценической деятельности. С тех пор постановка не раз игралась в мировых театрах, а главные роли в свое время исполняли: «величайшая из виденных» Станиславским актрис Мария Ермолова, супруга Антона Чехова Ольга Книппер, артистка французской новой волны Дельфин Сейриг, Ингрид Бергман, Хелен Миррен и многие другие.
Кадр с репетиции постановки
«Меня очень захватила тема перехода из возраста в возраст, которая одних из нас заставляет радикально ломать свою жизнь, других зарываться глубже в свои страхи и комплексы, кого-то расцветать, кому-то быть побеждёнными собственными драконами. Личность каждого из нас сталкивается с подобной ломкой роста. Такова природа человека. Вот сам процесс и очевидные признаки этого перехода — пожалуй, главное, почему я взялся за эту пьесу», — отмечает Роман Габриа.
Кадр с репетиции постановки
В театре имени Веры Комиссаржевской «Месяц в деревне» о любовном четырехугольнике была впервые представлена в 1998 году и с тех пор не раз адаптировалась разными постановщиками. Новая версия знакомой классики возвращается 24 марта в режиссуре Романа Габриа. Среди актеров: Георгий Корольчук, Евгения Игумнова, Ольга Белявская, Елена Симонова, Александр Большаков, Анатолий Горин, Владимир Крылов, София Большакова, Анатолий Журавин, Семён Авралёв, Василий Гетманов, Екатерина Карманова и Клим Скоробогатов.
Увидеть постановку «Месяц в деревне» возможно 24 марта в театре имени Комиссаржевской на Итальянской улице, 19.
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