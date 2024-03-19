В театре имени Веры Комиссаржевской «Месяц в деревне» о любовном четырехугольнике была впервые представлена в 1998 году и с тех пор не раз адаптировалась разными постановщиками. Новая версия знакомой классики возвращается 24 марта в режиссуре Романа Габриа. Среди актеров: Георгий Корольчук, Евгения Игумнова, Ольга Белявская, Елена Симонова, Александр Большаков, Анатолий Горин, Владимир Крылов, София Большакова, Анатолий Журавин, Семён Авралёв, Василий Гетманов, Екатерина Карманова и Клим Скоробогатов.

Увидеть постановку «Месяц в деревне» возможно 24 марта в театре имени Комиссаржевской на Итальянской улице, 19.

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