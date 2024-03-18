«Перспективы» представят спектакль «Основные моменты/зеркало» международного проекта «Театр без границ»

Коллектив «Театра без границ» существуете с 2007 года. И каждый новый спектакль — доказательство, что жизнь любого человека — бесценна, искусство доступно всем, границы между людьми условны.

«У нас часто спрашивают: о чем ваши спектакли? Мы не используем пьесы, в постановках нет сквозного сюжета, мы никогда заранее не пишем сценарий. Про что наши спектакли? Про жизнь! Реальность невозможно заложить в сценарий, потому что она постоянно меняется. Важно быть готовым меняться и менять. А это значит — нужно быть смелым», — рассказала режиссерка Елена Шифферс.

Спектакль включен во внеконкурсную программу ХХI Всероссийского фестиваля театрального искусства «Арлекин». «Основные моменты/зеркало» — новый спектакль «Театра без границ», в который включены некоторые эпизоды из предыдущего — «Основные моменты», который впервые показали на сцене Упсала-Цирка 7 ноября 2022 года.

Новую постановку, которая пройдет 18 апреля в 19:00 на сцене Упсала-Цирка, посвятят памяти Ильгара Наджафова — актера «Театра без границ», подопечного «Перспектив», который ушел из жизни во время пандемии.