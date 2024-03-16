Умер президент Театра сатиры Александр Ширвиндт

«Выражаем свои соболезнования семье Александра Анатольевича, родным, близким, друзьям, коллегам», — говорится в сообщении пресс-службы Московского театра сатиры. Отмечается, что Ширвиндт был всенародно любимым, невероятным и обожаемым артистом, который всю свою жизнь посвятил театру. Его уход является огромной потерей для всех.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. Окончил Щукинское театральное училище, в 1956 году был принят в труппу Театра им. Ленинского комсомола (теперь «Ленком Марка Захарова»). В 1968 году артист перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной. В труппе Театра сатиры состоял с 1970 года. Преподавал в Театральном институте им. Б. В. Щукина. В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

Актер был также известен по ролям среди которых Павлик из новогодней комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, Харрис из комедии «Трое в лодке, не считая собаки» Наума Бирмана, Альфред Шато-Жебюс в музыкальном фильме «Небесные ласточки» Леонида Квинихидзе и многие другие.