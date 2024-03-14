Новосибирский молодежный театр «Глобус» едет на гастроли в Петербург! Что покажут на сцене ТЮЗа?

25 апреля покажут спектакль «Мальчики» Артема Терехина по мотивам повести «Та сторона, где ветер» Владислава Крапивина. «Крапивин был неформальным лидером детского движения на Урале. Умел управлять воздушными змеями и парусами. Он знал, как устроено чудо. Спустя пятьдесят пять лет книга «Та сторона, где ветер» стала отправной точкой для спектакля с абсолютно своей историей. Кто они, сегодняшние мальчики? Что заключено в этом свежем, легком, полном надежд на будущее образе? Как повлияло наше время на их честность, бескомпромиссность и умение дружить? Мальчики, говорящие о себе. Говорящие о каждом из нас. В том числе на языке живой драйвовой музыки», — говорят о постановке в театре.