Новосибирский молодежный театр «Глобус» едет на гастроли в Петербург! Что покажут на сцене ТЮЗа?

В программе роман о времени и любви «Варшавская мелодия», спектакль «Мальчики» мотивам повести «Та сторона, где ветер» неформального лидера детского движения на Урале Владислава Крапивина, история о мечте девятилетнего мальчика из блокадного Ленинграда «Спасите Леньку!», а также «Доклад о медузах» — постановка о взрослении, постижении дружбы и любви, открытии мира как неповторимого чуда.
Петербургские гастроли Новосибирского молодежного театра «Глобус» стартуют 24 апреля показом постановки «Варшавская мелодия» Леонида Зорина и Ирины Камыниной. Роман о времени и любви рассказывает о нем — настоящем гере, победившем главного врага человечества, и ней — талантливой певице, делающей первые шаги в искусстве. Они встретились и полюбили друг друга. Казалось, что это навсегда, не существует препятствий, способных их разлучить. Но всему приходит свой срок. Часы неминуемо отсчитывают секунды, минуты, года, десятилетия. И оказывается, что силу чувств можно проверить только временем.
25 апреля покажут спектакль «Мальчики» Артема Терехина по мотивам повести «Та сторона, где ветер» Владислава Крапивина. «Крапивин был неформальным лидером детского движения на Урале. Умел управлять воздушными змеями и парусами. Он знал, как устроено чудо. Спустя пятьдесят пять лет книга «Та сторона, где ветер» стала отправной точкой для спектакля с абсолютно своей историей. Кто они, сегодняшние мальчики? Что заключено в этом свежем, легком, полном надежд на будущее образе? Как повлияло наше время на их честность, бескомпромиссность и умение дружить? Мальчики, говорящие о себе. Говорящие о каждом из нас. В том числе на языке живой драйвовой музыки», — говорят о постановке в театре.
Следом, 26 апреля, в рамках гастролей можно будет увидеть постановку «Спасите Леньку!» Дениса Малютина и Малики Икрамовой. Ее главный герой — девятилетний Ленька, который живет в блокадном Ленинграде. Его письмо благодаря фантазиям и вере в чудо доходит до обитателей волшебной страны Африки. А дальше закручивается целая приключенческая история спасения мальчика. «Захватывающая и честная, ведь сказка здесь переплетается с суровыми буднями военных лет. Несмотря на всю тяжесть обстоятельств, каждый из героев проявит силу духа и настоящую смелость. И окажется, что спасти человека зачастую можно любовью, хорошим поступком и добрым словом», — отмечают в театре.
Завершит петербургские гастроли Новосибирского молодежного театра «Глобус» «Доклад о медузах» Али Бенджамин, который представят на сцене ТЮЗа имени Брянцева 27 апреля. По сюжету спектакля, на двенадцатилетнюю Сьюзи свалилось все и сразу: развод родителей, внезапный уход подруги, навязанные встречи с психологом и доклад о медузах. Сьюзи решает больше не разговаривать — гораздо легче отгородиться от всех завесой молчания, чем довериться горьким словам. «Перед нами — путь взросления, постижение дружбы и любви, открытие мира как неповторимого чуда. Словом, история победы, возникшей из поражения», — говорят о постановке в театре.
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