В Мариинском театре исполнят Чайковского, Брукнера и Штрауса в честь Международного женского дня

Заветные выходные и праздники встречаем с культурной программой от Мариинского театра — здесь с 8 по 10 марта можно будет услышать как произведения из классического репертуара, так и новинки.
Спящая красавица
Открывает программу 8 марта опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Алексея Маркова, Натальи Павловой, Александра Михайлова, Екатерины Сергеевой и Михаила Кита. В тот же день на новой сцене Мариинского покажут двухактный балет на музыку Антонио Вивальди «Времена года». Главные партии исполнят Екатерина Кондаурова и Константин Зверев. Также на новой сцене прозвучит еще одно сочинение Чайковского — «Спящая красавица» в исполнении Мей Нагахисы, Филиппа Степина и Оксаны Скорик. Завершит программу «Праздничный концерт Страдивари-ансамбля к 8 Марта» под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи.
Летучая мышь
Следом, 9 марта, в Концертном зале пройдет мероприятие для всей семьи «Чародеи-2» с известными композициями из кино и мультфильмов. На исторической сцене можно будет увидеть так называемую татарскую адаптацию «Лебединого озера» — балет по сказочным мотивам в трех актах «Шурале» Фарида Яруллина. На новой сцене прозвучит оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса. Завершит программу 9 марта симфонический концерт — оркестр под руководством Валерия Гергиева исполнит Людвига Бетховена и Антона Брукнера и их Восьмые симфонии.
Заключительный день концертной программы, 10 марта, стартует со спектакля «Фея кукол» Йозефа Байера в исполнении артистов Академии Русского балета имени Вагановой. Позже в камерном зале Прокофьева солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра исполнят «Репку» Рустама Сагдиева. В завершении выходных в Концертном зале представят спектакль на незавершенную оперу Модеста Мусоргского «Саламбо», последний раз он исполнялся 10 лет назад.
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