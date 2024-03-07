В Мариинском театре исполнят Чайковского, Брукнера и Штрауса в честь Международного женского дня

Открывает программу 8 марта опера Петра Чайковского «Евгений Онегин» в исполнении Алексея Маркова, Натальи Павловой, Александра Михайлова, Екатерины Сергеевой и Михаила Кита. В тот же день на новой сцене Мариинского покажут двухактный балет на музыку Антонио Вивальди «Времена года». Главные партии исполнят Екатерина Кондаурова и Константин Зверев. Также на новой сцене прозвучит еще одно сочинение Чайковского — «Спящая красавица» в исполнении Мей Нагахисы, Филиппа Степина и Оксаны Скорик. Завершит программу «Праздничный концерт Страдивари-ансамбля к 8 Марта» под руководством Лоренца Настурики-Гершовичи.