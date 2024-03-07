Скончался театральный режиссер Римас Туминас

Основателю Малого драматического театра Вильнюса и бывшему художественному руководителю Московского театра имени Евгения Вахтангова было 72 года.
Римас Туминас родился 20 января 1952 года в литовском городе Кельме. В 1970-1974-х учился в Литовской консерватории, а после — в ГИТИСе, окончив режиссерский факультет по курсу Иосифа Туманова. Дебютировал в Театре драмы Литовской ССР спектаклем «Январь» по пьесе болгарского драматурга Йордона Радичкова, первой московской постановкой Туминаса стала «Мелодия для павлина» Освальда Заградника, представленная в 1979 году в Театре имени Станиславского.
В этом же году Туминас стал постановщиком Национального драматического театра Литвы, а с 1994 по 1999 годы — его главным режиссером. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса, который открыл чеховским «Вишневым садом».
В 2007 году Римас Туминас принял предложение стать художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова. «"Литовец, состоявшийся как феномен русской театральной культуры" вернул былую славу Вахтанговскому театру, развернув его репертуар в сторону русской классики. Здесь он поставил свои шедевры — "Дядя Ваня" Антона Чехова, "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Евгений Онегин" Александра Пушкина, "Войну и мир" Льва Толстого…» — говорят о режиссере в театре.
С 2014 года режиссер боролся с раком.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Римаса Туминаса.
О Римасе Туминасе:
Римас Туминас всегда повторял актерам, что играть надо по законам небес. И ангелы, вместе с нами, зрителями, улыбнутся спектаклям Римаса Туминаса: осеннему, грустному «Дяде Ване», вихрю заснеженного «Маскарада», ветру надежды — «Ветер шумит в тополях», осененному звездами Эпидавра «Царю Эдипу», щемящей нежности «Улыбнись нам, Господи», умению понять и простить пронзительной «Фальшивой ноты», фантастическому реализму «Минетти», изысканной красоте «Войны и мира»!
Прощайте, Мастер! Прощайте, дорогой Римас Туминас! Низкий поклон и благодарность — за счастье быть рядом с Вами — работать, учиться и постигать великое чудо — Театр! И да прибудут с Вами вечно наша любовь и память.
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