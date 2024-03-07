Скончался театральный режиссер Римас Туминас

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в литовском городе Кельме. В 1970-1974-х учился в Литовской консерватории, а после — в ГИТИСе, окончив режиссерский факультет по курсу Иосифа Туманова. Дебютировал в Театре драмы Литовской ССР спектаклем «Январь» по пьесе болгарского драматурга Йордона Радичкова, первой московской постановкой Туминаса стала «Мелодия для павлина» Освальда Заградника, представленная в 1979 году в Театре имени Станиславского.

В этом же году Туминас стал постановщиком Национального драматического театра Литвы, а с 1994 по 1999 годы — его главным режиссером. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса, который открыл чеховским «Вишневым садом».

В 2007 году Римас Туминас принял предложение стать художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова. «"Литовец, состоявшийся как феномен русской театральной культуры" вернул былую славу Вахтанговскому театру, развернув его репертуар в сторону русской классики. Здесь он поставил свои шедевры — "Дядя Ваня" Антона Чехова, "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Евгений Онегин" Александра Пушкина, "Войну и мир" Льва Толстого…» — говорят о режиссере в театре.

С 2014 года режиссер боролся с раком.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Римаса Туминаса.