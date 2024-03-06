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Театр

В Театральной библиотеке открылась виртуальная выставка о спектаклях Мейерхольда, поставленных на сценах императорских театров

В Петербурге продолжается цикл мероприятий, приуроченный к 150-летию реформатора театра. Новый (виртуальный!) проект расскажет о самых признанных спектаклях, некогда представленных на главных сценах города — в Александринском и Мариинском театрах.

«Красный кабачок», эскизы Александра Головина, 1911 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театральной библиотеки

«Красный кабачок», эскизы Александра Головина, 1911 год


 

Александр Головин, эскизы к постановке «Красный кабачок», 1911 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театральной библиотеки

Александр Головин, эскизы к постановке «Красный кабачок», 1911 год

Александр Шервашидзе, эскиз к костюму Изольды постановки «Тристан и Изольда», 1909 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театральной библиотеки

Александр Шервашидзе, эскиз к костюму Изольды постановки «Тристан и Изольда», 1909 год

Александр Шервашидзе, декорации к спектаклю «Тристан и Изольда», 1909 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театральной библиотеки

Александр Шервашидзе, декорации к спектаклю «Тристан и Изольда», 1909 год

Всеволод Мейерхольд проработал в театрах менее десятка лет — до 1917 года, но за это время успел войти в историю с постановками «Шут Тантрис» Эрнста Хардта, «Дон Жуан» Жана-Батиста Мольера, «Стойкий принц» Педро Кальдерона, «Маскарад» Михаила Лермонтова, «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка, «Электра» Рихарда Штрауса, «Каменный гость» Александра Даргомыжского.

«Дон Жуан», эскизы Александра Головина, 1910 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театральной библиотеки

«Дон Жуан», эскизы Александра Головина, 1910 год

«Дон Жуан», эскизы Александра Головина, 1910 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театральной библиотеки

«Дон Жуан», эскизы Александра Головина, 1910 год

«Дон Жуан», эскизы Александра Головина, 1910 год
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театральной библиотеки

«Дон Жуан», эскизы Александра Головина, 1910 год

На виртуальной выставке «Театр Мейерхольда. Императорская сцена», которая открылась 11 марта, представлены эскизы костюмов, декораций, выполненные художниками Александром Шервашидзе и Александром Головиным и Дмитрием Стеллецким. Дополнят экспозицию фрагменты статей о Мейерхольде и рецензии на спектакли из периодических изданий 1907-1917 годов.

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