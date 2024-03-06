В Театральной библиотеке открылась виртуальная выставка о спектаклях Мейерхольда, поставленных на сценах императорских театров

Всеволод Мейерхольд проработал в театрах менее десятка лет — до 1917 года, но за это время успел войти в историю с постановками «Шут Тантрис» Эрнста Хардта, «Дон Жуан» Жана-Батиста Мольера, «Стойкий принц» Педро Кальдерона, «Маскарад» Михаила Лермонтова, «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка, «Электра» Рихарда Штрауса, «Каменный гость» Александра Даргомыжского.