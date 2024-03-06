В Театральной библиотеке открылась виртуальная выставка о спектаклях Мейерхольда, поставленных на сценах императорских театров

В Петербурге продолжается цикл мероприятий, приуроченный к 150-летию реформатора театра. Новый (виртуальный!) проект расскажет о самых признанных спектаклях, некогда представленных на главных сценах города — в Александринском и Мариинском театрах.
Всеволод Мейерхольд проработал в театрах менее десятка лет — до 1917 года, но за это время успел войти в историю с постановками «Шут Тантрис» Эрнста Хардта, «Дон Жуан» Жана-Батиста Мольера, «Стойкий принц» Педро Кальдерона, «Маскарад» Михаила Лермонтова, «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера, «Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда Глюка, «Электра» Рихарда Штрауса, «Каменный гость» Александра Даргомыжского.
На виртуальной выставке «Театр Мейерхольда. Императорская сцена», которая открылась 11 марта, представлены эскизы костюмов, декораций, выполненные художниками Александром Шервашидзе и Александром Головиным и Дмитрием Стеллецким. Дополнят экспозицию фрагменты статей о Мейерхольде и рецензии на спектакли из периодических изданий 1907-1917 годов.
16+
Комментарии (0)