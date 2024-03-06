Он проводится в седьмой раз и уже отмечен в шорт-листе премии «Прорыв» и дипломом «Музейный олимп». В программе весеннего фестиваля публичные дискуссии, спектакли, экспериментальные действия, акустические концерты.
Фестиваль «Весь день — театр» откроется экскурсией об эволюции музыкальной составляющей театральных постановок от классического театра до экспериментального авангарда XX века — начиная со культовой антрепризы «Русские сезоны» Сергея Дягилева, заканчивая перформативным действием «4'33» Джона Кейджа. Про отношения между драматической сценой и музыкой расскажут на экскурсии «Музыка в театре: рождение смыслов».
Углубиться в современные перипетии сценической жизни будет возможно на публичной дискуссии с петербургскими постановщиками «Современный театр: режиссерская версия». В паблик-токе будут участвовать автор самого маленького театра Петербурга «Блоха» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Люкевич, выпускница мастерской Григория Козлова Серафима Крамер, режиссер Александринского театра Антон Оконешников, постановщик спектаклей «Театра в Театральном музее» Никита Славич. Проведет встречу театральный обозреватель Алена Мороз.
Продолжит программу спектакль по пьесе польского драматурга Славомира Мрожека «Эмигранты» в исполнении участников проекта «Вторая студия» Антона Горчакова и Сергея Панькова. Они сыграют интеллигента и пролетария, которые ведут абсурдистский бесконечный диспут о жизненных константах, постоянно балансируя между комедией и трагедией.
Также в театральной программе фестиваля заявлена премьерная читка «Невероятной трагикомедии в одном акте, сделанной прекрасными дилетантами, под названием “Прежалостная и весьма жестокая кончина Пирама и Фисбы”». Над постановкой работали актеры Максим Сапранов и Иван Капорин.
Экскурсия «Здесь и тут» подготовлена выпускницей мастерской постановщика и лауреата специальной премии «Золотая маска» за спектакль «Сектор Газа» Анатолия Праудина режиссером Ариной Поляковой. Гайд по постоянной экспозиции попробует раскрыть институциональную проблематику театрального музея.
Завершат вечер музыкальный эксперимент Дарьи Завьяловой «Чехов. Кто?», основанный на переписке драматурга в исполнении актрис театра «Мастерская» и проекта «Звучит», а также — акустическим концертом «Лирический герой» выпускника актерской мастерской Сергея Бызгу Игоря Астапенко.
Фестиваль «Весь день — театр» будет проходить 23 марта с 12.00 до 22.00 в Театральном музее на улице Зодчего Росси, 2А.
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