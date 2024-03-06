Фестиваль «Весь день — театр» откроется экскурсией об эволюции музыкальной составляющей театральных постановок от классического театра до экспериментального авангарда XX века — начиная со культовой антрепризы «Русские сезоны» Сергея Дягилева, заканчивая перформативным действием «4'33» Джона Кейджа. Про отношения между драматической сценой и музыкой расскажут на экскурсии «Музыка в театре: рождение смыслов».

Углубиться в современные перипетии сценической жизни будет возможно на публичной дискуссии с петербургскими постановщиками «Современный театр: режиссерская версия». В паблик-токе будут участвовать автор самого маленького театра Петербурга «Блоха» и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Люкевич, выпускница мастерской Григория Козлова Серафима Крамер, режиссер Александринского театра Антон Оконешников, постановщик спектаклей «Театра в Театральном музее» Никита Славич. Проведет встречу театральный обозреватель Алена Мороз.