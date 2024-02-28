Главная героиня спектакля «Ма!» — мама, которая в прошлой, давно забытой жизни была актрисой. Она пытается выжить в бесконечном дне сурка, разрываясь между нуждами всех членов семьи — и удается ей это с трудом. Но все меняется, когда ей предлагают сыграть в Очень Крутом Фильме: нужно только записать домашнюю самопробу на видео.

«Сможет ли она сохранить здравый рассудок, пока записывает пробу? Будет ли малыш счастлив, сыт и доволен? Я одна из вас — мама, жена, хозяйка, — и у каждой из нас множество ролей в жизни. Мой первый спектакль «Ма!» — это светлая, честная и уморительно смешная история про то, что же это такое — быть матерью», — говорит о постановке Полина Бондарь.