Ее постановка — про «такой знакомый материнский быт, полный радости и… всего остального».
Главная героиня спектакля «Ма!» — мама, которая в прошлой, давно забытой жизни была актрисой. Она пытается выжить в бесконечном дне сурка, разрываясь между нуждами всех членов семьи — и удается ей это с трудом. Но все меняется, когда ей предлагают сыграть в Очень Крутом Фильме: нужно только записать домашнюю самопробу на видео.
«Сможет ли она сохранить здравый рассудок, пока записывает пробу? Будет ли малыш счастлив, сыт и доволен? Я одна из вас — мама, жена, хозяйка, — и у каждой из нас множество ролей в жизни. Мой первый спектакль «Ма!» — это светлая, честная и уморительно смешная история про то, что же это такое — быть матерью», — говорит о постановке Полина Бондарь.
Вместе с актрисой над постановкой работали режиссеры Таня Вайнштейн и Слава Макаронин, художник Таяна Долгова, композитор Роман Кададов и хореограф Таня Тарабанова. Также роли в спектакле исполняют Алексей Лысенко и Норчелла Акопян.
Премьерные показы постановки «Ма!» пройдут 7 и 29 марта в театре «Лицедеи» на улице Льва Толстого, 9. Позже спектакль можно увидеть 19 и 29 апреля.
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