Артем Кисаков покажет моноспектакль-наблюдение за Жаком Брелем в «Невидимом театре»

Жак Брель родился в 1929 году в городе Схарбеке, Бельгия. С раннего возраста участвовал в любительских спектаклях и сопротивлялся желанию отца пойти по его стопам — продолжить семейный бизнес, производящий картонные изделия. Начиная с 1952 года Жак сочинял песни, которые он исполнял в семейном кругу или на вечеринках в брюссельских кабаре. Вскоре после выхода дебютного альбома 1953 года уехал в Париж по приглашению известного деятеля культуры Жака Канетти, открывшего талант молодого бельгийца — вопреки тому, что саму пластинку ждал провал.

Брель выступал в разных городах Бельгии и Франции, в Амстердаме, Лозанне, Северной Африке, в 1965 году отправился на гастроли в Советский Союз, в рамках которых дал концерты в Ереване, Баку, Ленинграде, Тбилиси и Москве. Здесь, в столице, певец дал сразу пять аншлаговых концертов. По воспоминаниям советского поэта Евгения Евтушенко певец побывал у него дома в гостях и пел фламандские народные песни, также в домашнем концерте участвовали Александр Галич и Булат Окуджава. На пике успеха в 1966 году Брель решил оставить пение и сцену. 16 мая 1967 года в Рубе состоялся его последний концерт.