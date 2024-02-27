Артем Кисаков покажет моноспектакль-наблюдение за Жаком Брелем в «Невидимом театре»

Такое задание молодому актеру из Петербурга дали на первом курсе — вести музыкальное наблюдение за бельгийским поэтом и бардом. Брель ушел со сцены и перестал выступать на пике своей популярности — ему важно было быть свободным человеком. Он был автором песен и их исполнителем, кинорежиссером и актером, пилотом самолета и капитаном яхты — и это еще не все.
Бельгийский певец и поэт Жак Брель (1909-1978) записывает музыку для своего французского телесериала "Любите ли вы музыку?"
Жак Брель родился в 1929 году в городе Схарбеке, Бельгия. С раннего возраста участвовал в любительских спектаклях и сопротивлялся желанию отца пойти по его стопам — продолжить семейный бизнес, производящий картонные изделия. Начиная с 1952 года Жак сочинял песни, которые он исполнял в семейном кругу или на вечеринках в брюссельских кабаре. Вскоре после выхода дебютного альбома 1953 года уехал в Париж по приглашению известного деятеля культуры Жака Канетти, открывшего талант молодого бельгийца — вопреки тому, что саму пластинку ждал провал.
Брель выступал в разных городах Бельгии и Франции, в Амстердаме, Лозанне, Северной Африке, в 1965 году отправился на гастроли в Советский Союз, в рамках которых дал концерты в Ереване, Баку, Ленинграде, Тбилиси и Москве. Здесь, в столице, певец дал сразу пять аншлаговых концертов. По воспоминаниям советского поэта Евгения Евтушенко певец побывал у него дома в гостях и пел фламандские народные песни, также в домашнем концерте участвовали Александр Галич и Булат Окуджава. На пике успеха в 1966 году Брель решил оставить пение и сцену. 16 мая 1967 года в Рубе состоялся его последний концерт.
В моноспектакле «JACQUES.BREL.48MIN», который Артем Кисаков покажет 13 марта на площадке «Невидимого театра», прозвучат песни Жака Бреля на языке оригинала — французском — под аккомпанемент фортепиано, виолончели и аккордеона. Также будет использована видеопроекция с кадрами из фильмов французской новой волны.
«Впервые увидев и услышав его, я был ошеломлен — выучил его песни на слух, хотя не знал французского. Я вдохновился его отношением к творчеству и к тому, как человек может проживать свою жизнь на площадке. Один из его биографов называл выступления Бреля — «Магнетическим ураганом». Его энергетика попала в меня настолько сильно, что мне захотелось, чтобы о нем услышали и другие люди», — говорит актер.
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