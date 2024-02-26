«Я всегда вспоминаю слова моего Мастера. Когда он сам учился, к нему подошел пожилой интеллигентный человек и сказал: «Ребята, вам будет очень сложно жить, потому что на вашем веку уже не осталось людей, перед которыми было бы стыдно». Елена Сергеевна – как раз, одна из тех людей, перед которыми должно быть стыдно», — отмечает режиссер спектакля Александр Иванов.

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