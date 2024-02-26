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Театр

В ТЮЗ возвращается спектакль «Дорогая Елена Сергеевна». В театре пройдет премьера с новым актерским составом

Постановка по пьесе Людмилы Разумовской о жизненных ценностях, конфликте поколений и в самом широком смысле наставничестве впервые была поставлена в 1982 году Семеном Спиваком на сцене Ленинградского театра Ленкомсомола. В афише петербургского ТЮЗа спектакль впервые появился в 2013 году — режиссером истории выступил Александр Иванов. Теперь «Дорогая Елена Сергеевна» в его прочтении возвращается — в обновленном составе.

Фото с репетиции: Елена Лучшева
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театра юного зрителя имени Александра Брянцева

Фото с репетиции: Елена Лучшева

Спустя десятилетие непростая история о драме между учительницей и учениками по многочисленным просьбам зрителей возвращается — 15 марта «Дорогая Елена Сергеевна» будет сыграна в новом составе. В постановке кроме Анны Дюковой, которая снова примерит на себя роль Елены Сергеевны, примут участие Ирина Волкова, Юлия Корж, Данила Лобов, Семен Толов, Никита Худяков.

Фото с репетиции: Елена Лучшева
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Театра юного зрителя имени Александра Брянцева

Фото с репетиции: Елена Лучшева

«Я всегда вспоминаю слова моего Мастера. Когда он сам учился, к нему подошел пожилой интеллигентный человек и сказал: «Ребята, вам будет очень сложно жить, потому что на вашем веку уже не осталось людей, перед которыми было бы стыдно». Елена Сергеевна – как раз, одна из тех людей, перед которыми должно быть стыдно», — отмечает режиссер спектакля Александр Иванов.

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