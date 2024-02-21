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Концерт-спектакль «Дети проходных дворов» по мотивам творчества Цоя и группы «Кино» покажут на сцене «Лендока»

Это сиквел самого аншлагового спектакля двух сезонов «Учебного театра на Моховой», в котором музыка превалирует над театром.

Пресс-служба "Лендока"

В музыкально-драматическом спектакле-концерте «Учебного театра на Моховой» зритель участвует параллельно с артистами. Песни группы «Кино» в современном звучании и авторских аранжировках, а также принцип вербатима выстраивают на сцене лирический рассказ о том, как важно каждое мгновение жизни. «Это энергия молодости, поэтика чувства, сила человеческого переживания. Динамичный и лирический концерт-спектакль дарит каждому зрителю возможность вспомнить о том, насколько удивительна наша жизнь», — отмечают на «Лендоке».

«Дети проходных дворов Vol. 2.0. Concert Version» — сиквел самого аншлагового спектакля двух сезонов театра, его предшественник — разговор детей 2000-х с родителями на знакомом им языке. Новый концерт-спектакль — это продолжение, где повзрослевшие дети продолжают искать свое место в быстроменяющемся мире. Музыка в постановке превалирует над театром: в канву стектакля вшиты как сольные, так и групповые музыкальные номера, в которых артисты сами играют на инструментах.

Спектакль «Дети проходных дворов Vol. 2.0. Concert Version» покажут 23 февраля на сцене открытой киностудии «Лендок» на набережной Крюкова канала, 12.

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