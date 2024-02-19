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Театр

На новой сцене Мариинского театра представят «Хованщину» — к 185-летию Модеста Мусоргского

В отличие от других произведений композитора, либретто для этой оперы было написано не по литературному источнику. Незавершенную работу после смерти Мусоргского закончил Николай Римский-Корсаков, в редакции которого опера исполнялась до 1950-х годов. В дальнейшем в репертуаре Мариинского театра опера представала с оркестровой партитурой Дмитрия Шостаковича, наиболее приближенной к первоисточнику.

Опера «Хованщина»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Опера «Хованщина»

В опере Модеста Мусоргского «Хованщина» различают несколько уровней повествования. С исторической точки зрения сюжет основывается на событиях первой половины XVII века — стрелецкий бунт 1682 года и раскол Русской православной церкви. Религиозный уровень повествования выражен в конфликте двух концепций миросозерцания — «Святая Русь» в образе старообрядцев противопоставлена «окну в Европу» начала Петровской эпохи.

Опера «Хованщина»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра

Опера «Хованщина»

Запланированный на 21 февраля показ приурочен к 185-летию со дня рождения композитора. После Петербурга опера поедет в Большой театр, где прозвучит с 13 по 17 марта. «Хованщина» пройдет с участием хора и оркестра Большого театра, а за дирижерским пультом всех показов — Валерий Гергиев. Главные партии сыграют Ольга Бородина, Владимир Ванеев, Станислав Трофимов, Сергей Семишкур, Евгений Акимов, Алексей Марков и Андрей Зорин.

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