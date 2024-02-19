На новой сцене Мариинского театра представят «Хованщину» — к 185-летию Модеста Мусоргского

В отличие от других произведений композитора, либретто для этой оперы было написано не по литературному источнику. Незавершенную работу после смерти Мусоргского закончил Николай Римский-Корсаков, в редакции которого опера исполнялась до 1950-х годов. В дальнейшем в репертуаре Мариинского театра опера представала с оркестровой партитурой Дмитрия Шостаковича, наиболее приближенной к первоисточнику.