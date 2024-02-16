Текст советского драматурга о несчастном любовном треугольнике, разворачивающимся на протяжении целого поколения сначала в декорациях блокадного Ленинграда, а далее — в послевоенные десятилетия, рассматривается режиссером постановки Сергеем Потаповым под неожиданным углом.
«Мой бедный Марат»
Впервые эскиз спектакля «Мой бедный Марат» проигрывался на соревнованиях Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в направлении «Театр», где проект заметили и широко оценили. Драма с элементами психологического триллера покажет скорее не знакомую классику театрального репертуара, но рефлексию над темами превратности судьбы и любви, а также — о сопричастности личного и общенационального. Главные роли в постановке исполняют Сергей Потапов, Анна Леванова, Михаил Мартьянов.
«Наш спектакль о движущей силе любви, которая побеждает страх. Для героев это и страх перед одиночеством, выживанием в чудовищных обстоятельствах блокады, ежеминутной борьбе за жизнь, и страх первого признания в любви, принятия судьбоносных решений, и страх быть честным с собой и с близким. Уверен, что пьеса сможет дать зрителю силы и вдохновение, чтобы перебороть свои страхи. В конце пьесы есть фраза: “Ты только не бойся, не бойся быть счастливым, мой бедный Марат” — ключ для каждого из нас — важно бороться и не бояться жить и любить», — отмечает режиссер спектакля Сергей Потапов.
Премьерные показы спектакля «Мой бедный Марат» пройдут 24 и 25 февраля на Новой сцене Александринского театра.
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