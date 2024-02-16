«Наш спектакль о движущей силе любви, которая побеждает страх. Для героев это и страх перед одиночеством, выживанием в чудовищных обстоятельствах блокады, ежеминутной борьбе за жизнь, и страх первого признания в любви, принятия судьбоносных решений, и страх быть честным с собой и с близким. Уверен, что пьеса сможет дать зрителю силы и вдохновение, чтобы перебороть свои страхи. В конце пьесы есть фраза: “Ты только не бойся, не бойся быть счастливым, мой бедный Марат” — ключ для каждого из нас — важно бороться и не бояться жить и любить», — отмечает режиссер спектакля Сергей Потапов.

Премьерные показы спектакля «Мой бедный Марат» пройдут 24 и 25 февраля на Новой сцене Александринского театра.

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