18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Пьесу Алексея Арбузова «Мой бедный Марат» поставят на Новой сцене Александринского театра

Текст советского драматурга о несчастном любовном треугольнике, разворачивающимся на протяжении целого поколения сначала в декорациях блокадного Ленинграда, а далее — в послевоенные десятилетия, рассматривается режиссером постановки Сергеем Потаповым под неожиданным углом.

«Мой бедный Марат»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

«Мой бедный Марат»

Впервые эскиз спектакля «Мой бедный Марат» проигрывался на соревнованиях Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в направлении «Театр», где проект заметили и широко оценили. Драма с элементами психологического триллера покажет скорее не знакомую классику театрального репертуара, но рефлексию над темами превратности судьбы и любви, а также — о сопричастности личного и общенационального. Главные роли в постановке исполняют Сергей Потапов, Анна Леванова, Михаил Мартьянов. 

«Мой бедный Марат»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

«Мой бедный Марат»

«Мой бедный Марат»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Александринского театра

«Мой бедный Марат»

«Наш спектакль о движущей силе любви, которая побеждает страх. Для героев это и страх перед одиночеством, выживанием в чудовищных обстоятельствах блокады, ежеминутной борьбе за жизнь, и страх первого признания в любви, принятия судьбоносных решений, и страх быть честным с собой и с близким. Уверен, что пьеса сможет дать зрителю силы и вдохновение, чтобы перебороть свои страхи. В конце пьесы есть фраза: “Ты только не бойся, не бойся быть счастливым, мой бедный Марат” — ключ для каждого из нас — важно бороться и не бояться жить и любить», — отмечает режиссер спектакля Сергей Потапов.

Премьерные показы спектакля «Мой бедный Марат» пройдут 24 и 25 февраля на Новой сцене Александринского театра.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: